全面提升超大城市安全治理現代化水平

中評社北京1月23日電／深刻認識新發展階段超大城市安全治理新特徵新挑戰



超大城市發展“四高”特徵突出，使得超大城市安全波及範圍大、衍生性強。一是城市人口密度高。改革開放40餘年，城鎮化快速發展，城市人口高度聚集。截至2022年末，我國城鎮常住人口占總人口比重的65.22%；長三角、珠三角、京津冀三大城市群城鎮化率近80%。二是城市財富集中度高。城市財富高度集中在特大、超大城市，三大城市群（京津冀、長三角、珠三角）占全國5.2%的土地面積，聚集了25%的人口，貢獻了41.5%的GDP。三是國家安全核心要素聚集度高。政治、經濟、國防、科技等國家安全核心要素高度聚集於城市。四是城市關鍵系統耦合度高。城市工程、社會、信息、生態等關鍵系統高度耦聯，安全風險牽一發而動全身。此外，當今世界正經歷百年未有之大變局，我國也正在構建新發展格局，高質量發展需要高水平安全的支撐。統籌好發展和安全是擺在城市管理者面前的重要課題。



以制度、科技、文化賦能超大城市安全治理現代化



制度賦能，以完備的法律體系提升城市安全治理法治化水平。一方面，善用法治思維和法治方式應對各種風險挑戰。要完善城市安全治理法治體系，提供一套更完備、穩定、管用的制度體系，更好發揮法治固根本、穩預期、利長遠的保障作用。另一方面，完善健全安全生產等關鍵領域法律體系，規範城市生產主體、管理主體等安全行為。要推進安全生產法治化進程，進一步完善相關法律法規體系，加快建立安全生產長效機制，“圖之於未萌，慮之於未有”。明確相關各方在防範安全事故中的職責，推動安全生產應急管理工作走上法治化、規範化、制度化軌道。

