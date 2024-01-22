日本執政黨圍繞戰機出口的磋商陷入停滯

中評社香港1月22日電／共同社報導，圍繞國際共同開發的防衛裝備品出口至第三國的日本執政黨磋商陷入停滯。雖然自民黨希望開年後重啟討論，但公明黨以政府說明不夠充分為由堅持謹慎態度。為了與共同開發下一代戰機的英國和意大利啟動磋商，日本政府希望在2月底前得出結論，但從目前來看前景並不明朗。



“包括對執政黨的說明在內將進行調整。”防衛相木原稔在19日的記者會上強調會努力尋求理解，但卻閉口不談向第三國出口的必要理由。



圍繞不允許向第三國出口的防衛裝備轉移三原則，自公兩黨去年4月就放寬規則展開工作磋商，7月朝著“允許”的方向梳理出論點。但此後討論陷入膠著，12月的三原則及運用指針修改並未包含國際共同開發品向第三國出口。首相岸田文雄為了今年2月底前了結此事，要求開年後盡快重啟討論。



公明黨態度消極的背後是2022年決定共同開發下一代戰機時，政府沒有以向第三國出口為前提進行說明，因而帶來對政府的不信任。黨首山口那津男在本月16日的記者會上抱怨稱：“為何改變（方針），幾乎沒有說明。”



副黨首北側一雄也強調“沒有預設時限”，對把2月底設為最後期限表明否定態度。公明黨內有觀點認為，相較於應對自民黨派系的小金庫事件和能登半島地震，此事“優先度較低”。



不過，討論的停滯不僅將影響與共同開發國的合作，還事關國際信譽。政府相關人士憂心忡忡地表示：“正在列舉弊端進行說明，但卻束手無策。”