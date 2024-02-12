李大中：拜登不願台海生亂　特朗普不可測

淡江大學國際事務與戰略研究所專任教授兼所長李大中接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月12日電（記者 張穎齊）淡江大學國際事務與戰略研究所專任教授兼所長李大中接受中評社專訪表示，美國總統拜登政府已因應俄烏、巴以戰爭，絕對不希望台海再生亂，賴清德甫當選才會直覺反應說不支持“台獨”。有關美國年底將舉行大選，如果是特朗普回鍋，不可預測性較高。



李大中說，拜登在對中國的言語上沒那麼激烈，但其實很難纏，因拜登會揪團、進行多邊政策，仰賴多個盟國夥伴用各式各樣的方式，包括科技戰等對抗中國。特朗普雖會對中國講些比較強硬的話，但能否像拜登那樣去對抗中國崛起？要看特朗普2.0如何表現。



李大中補充說明，特朗普其實也不算對台灣完全友善，因特朗普也曾批台灣奪走美國的半導體工作，所以他的態度很難講，從特朗普過去執政時，講過美軍在海外駐軍並不符合美國利益，在這前提下，反而烏克蘭要更小心，特朗普可能不會像拜登對烏克蘭那樣力挺，重心可能改放在印太地區。



李大中，美國塔夫茲大學佛萊契爾法律暨外交學院國際關係博士，研究專長包括美中台關係、美國與亞太安全、聯合國與國際安全。歷任中華戰略前瞻協會理事長、國際關係學會秘書長、美國喬治華盛頓大學傅爾布萊特訪問學者、“國家政策研究基金會國安組”顧問等。

