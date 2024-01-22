侯友宜感恩茶會　朱立倫：讓更多年輕人出頭

侯友宜22日晚間到新竹舉辦感恩茶會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月22日電（記者 盧誠輝）2024大選落幕，中國國民黨侯友宜、趙少康敗選，國民黨22日晚間在新竹舉辦感恩茶會，約有3百名黨員代表參加。國民黨主席朱立倫強調要改革國民黨，讓更多年輕人可以出頭；侯友宜也感謝大家在選戰期間的幫忙，說每一位都是他生命中的貴人。



侯友宜22日晚間到新竹舉辦感恩茶會，包括國民黨主席朱立倫、新竹縣長楊文科、副縣長陳見賢、新竹縣議會議長張鎮榮、新竹縣“立委”林思銘與林為洲、新竹縣新科“立委”徐欣瑩、新竹市“立委”鄭正鈐、前新竹市長林政則、前新竹市“立委”呂學樟、新竹市黨部主委李縉穎與多位藍營新竹縣市議員等人都到場陪同，儘管寒流來襲，現場氣氛仍相當高昂，場面熱絡。



朱立倫致詞時表示，大家都很好奇，選前明明就有60%的民意要下架民進黨與政黨輪替，而選舉結果民進黨果然只拿40%的選票，在野陣營也拿了60%的選票，但這卻是全世界在研究選舉的朋友們都感到很好奇的一件事情，所以未來在整個制度上的檢討與內部的反省都很重要，



朱立倫指出，國民黨雖然沒有贏得這次勝選，但選後他深入各縣市去傾聽各種聲音，發現大家都不約而同會提到年輕人的問題，而這也是他擔任國民黨主席這2、3年來最重視也是最大的挑戰，所以在他任內有一件事情一定要做，就是把國民黨年輕化，要讓更多年輕人有機會。



朱立倫強調，這次在“立法院”的3個黨團，國民黨是最年輕的，在全台各縣市當選最年輕的“立委”，大部分也都是國民黨的“立委”，這次有15位40歲以下的國民黨候選人被提名，結果當選了10位，所以這就代表國民黨要一棒接一棒、一代接一代，未來不管是各縣市議員或各鄉鎮市代表，都應該給年輕人更多的機會，要讓大家看到國民黨的反省改革，願意跟年輕人站在一起。



侯友宜致詞時則是深深一鞠躬感謝所有他生命中的貴人，他說這場選舉讓他的人生寫下精彩的一頁，侯認為，人生沒有輸贏，衹有態度，就是承擔責任，既然接受國民黨的徵召，他從頭開始就打死不退，堅持奮戰到底，而在堅持到底的路上遇到所有願意拉自己一把的貴人，都讓他相當感動與感謝。



侯友宜回憶，選前有一次陪徐欣瑩到湖口鄉車隊掃街，徐充當麥克風手，當時新竹的風真的很大，把徐的頭髮吹得亂七八糟，儘管當時路上的人不多，但徐仍相當賣力的大聲為他拉票，都讓他很感動。



侯友宜呼籲，這一代努力就是為了下一代更好，希望未來國民黨在改革的過程中能給年輕人更多機會，他知道改變不容易，但從國民黨這次願意給他機會參選，就可以看到國民黨的改變，未來也應更加努力，讓所有下一代年輕人都能看到國民黨的改變。

