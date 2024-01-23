藍委鄭正鈐：藍白有競合　但應共同監督綠

國民黨“立委”鄭正鈐接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月23日電（記者 張穎齊）針對2月1日“立法院長”選舉，國民黨“立委”鄭正鈐接受中評社訪問表示，台灣民眾黨要與誰合作，都有各種可能性，藍白雖有競合，但仍希望在野應共同監督民進黨。



鄭正鈐，出生於新竹市，中華大學科技管理學所博士，連任2屆新竹市“立委”，歷任海軍預官、工商時報大陸新聞組記者、玄奘大學、中華大學助理教授、國民黨文宣部副主任、組發會副主委、中央委員、5連霸新竹市第一選區（東區）議員等。



順利連任的鄭正鈐表示，在藍委傅崐萁成全韓國瑜與江啟臣搭檔角逐“立院”正副龍頭後，接下來則是等待與民眾黨的合作機會，不只是“副院長”或是其他議題，藍白有合作、也有競爭的可能，依整個進步價值來看，藍白應是良善的競爭。因藍白在選前，都有提出很多質疑民進黨施政無能之處，所以他希望，民眾黨在這屆“國會”，仍能與國民黨一起監督、檢討民進黨。



對於游錫堃拋出“國會”綠白合的橄欖枝，鄭正鈐說，在民眾黨還沒確定拍板前，的確有任何各種的可能性，不確定民眾黨是否會與民進黨還是國民黨，合作角逐正副“立法院長”，要看民眾黨後續想在哪個定位上？因此還需要些時間去觀察民眾黨的動向。



鄭正鈐也對中評社說，若藍白在野能合作，取得“立院正副院長”，要監督民進黨的項目有很多，包括民生議題、能源政策以及政治方面，都有好多需要被檢討，民進黨過去執政8年，將台灣搞得亂七八糟，此次國民黨是52席、親藍無黨籍2席、民眾黨8席，在野加起來總共62席。只是說在許多議題上，可能民眾黨與國民黨未必有完全一致的立場，就看個別的法案與政策能否進一步討論。



鄭正鈐還提到，民進黨2024當選人賴清德若能進“國會”進行“國情”報告，並能夠被即問即答，那將是很好的事，只是賴清德是否願意、或“國情”報告是否容許備詢？看來也需要進一步討論，民進黨與賴清德可能未必願意被質詢。