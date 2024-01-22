中評社香港1月22日電／俄羅斯對外情報局新聞處援引該局局長謝爾蓋∙納雷什金的話稱，美國已開始在烏克蘭組建殖民政府，該政府將由在西方接受過教育的烏克蘭人組成。



衛星通訊社消息，該新聞處援引納雷什金的話稱：“美國以這樣或那樣的借口要求將失去對白宮信任的人從政府領導崗位上撤下。‘黑名單’包括澤連斯基團隊中的數十名烏克蘭高級官員，他已經被告知，如果不這樣做，華盛頓將公開有關其圈內人員的“致命”腐敗檔案。”



俄羅斯對外情報局稱：“澤連斯基意識到，美國掌握的不利證據足以摧毀他這個總統，在這種情況下，他將繼續按照美國主子的指示行事。”



消息稱：“澤連斯基2023年12月訪問美國期間，（美方）已經將有關烏克蘭政府人事變動的強烈建議告知他。”



該局稱，美國正在推舉曾在印第安納大學伯明頓分校接受教育的烏克蘭駐華盛頓大使奧克薩娜∙馬爾卡洛娃擔任總理，提議任命曾就讀於哈佛大學的烏克蘭財政部副部長亞歷山大∙卡瓦出任財政部長，推薦經濟部現任副部長、畢業於波蘭國家公共管理學院的塔拉斯∙卡奇卡出任經濟部長。



美國國會此前未批准白宮提出的新援烏請求，美國政府表示，如果沒有立法者的批准，美國將無法再向烏克蘭運送武器。共和黨反對派要求拜登採取措施確保邊境安全，並質疑在未提出進一步行動計劃的情況下向基輔提供數十億美元新援助的必要性。



俄羅斯此前已就對烏克蘭供應武器問題向北約國家發出照會。俄外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫表示，任何包含有援烏武器的物資都將成為合法目標。俄外交部指出，北約國家向烏克蘭提供武器是在“玩火”。俄總統新聞秘書德米特里·佩斯科夫稱，西方國家向烏克蘭提供武器無助於俄烏談判取得成功，而且會產生負面影響。拉夫羅夫指出，美國和北約直接參與了烏克蘭衝突，不僅包括提供武器，還包括在英國、德國、意大利和其他國家境內培訓骨幹人員。