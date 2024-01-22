巴基斯坦和伊朗就兩國大使返駐國履職達成協議

中評社香港1月22日電／巴基斯坦外交部代表在社交媒體X上發表的兩國聯合聲明稱，巴基斯坦和伊朗外長已就兩國大使於1月26日前返回所駐國履職達成協議。



衛星通訊社消息，聲明稱：“巴基斯坦和伊朗外長進行電話交談後，就兩國大使於2024年1月26日之前返回所駐國履職達成協議。”



據消息，伊朗外長侯賽因·阿米爾·阿卜杜拉希楊將於1月29日應伊斯蘭堡邀請訪問巴基斯坦。



伊朗伊斯蘭革命衛隊1月16日宣佈用彈道導彈和無人機打擊了恐怖組織“正義軍”位於巴基斯坦俾路支省的重要基地。巴基斯坦強烈譴責伊朗對巴領土的打擊，稱伊方行動導致2名兒童喪生。伊斯蘭堡17日宣佈召回駐伊朗大使、暫停兩國間的高層訪問，並禁止伊駐巴大使從伊朗返巴。



巴基斯坦外交部1月18日發佈消息稱，巴基斯坦對伊朗錫斯坦-俾路支斯坦省的恐怖分子藏身處發動軍事打擊。巴外交部稱，巴基斯坦充分尊重伊朗的主權和領土完整，行動的唯一目的是確保巴自身安全和國家利益。



1月19日，巴基斯坦看守政府外交部長賈利勒•阿巴斯•吉拉尼在與伊朗外長的談話中稱，必須加強與伊朗的安全合作，並表示，伊斯蘭堡願意在互信的基礎上與德黑蘭在所有問題上進行合作。



伊朗外交部南亞分部負責人賽義德·拉蘇爾·穆薩維隨後表示，伊朗外交部長阿卜杜拉希揚和巴基斯坦外交部長吉拉尼通電話，討論了兩國大使即將復職的問題。