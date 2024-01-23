中評關注：賴清德積極建立人馬拓展勢力

賴清德昨天到高雄參香並展開謝票，高雄市長陳其邁陪同。（照片：民進黨提供） 中評社台北1月23日電（記者 黃筱筠）賴清德今天將到“立法院”出席民進黨新任“立委”共識營致詞。這是首度有“總統”當選人進到“立法院”，還以黨主席身份指導新進綠委，加上賴目前又具有副手身份，集權力於一身。賴清德在520上任前率先佈局黨中央人事，積極建立人馬，提高影響力。



民進黨昨天透露，現年34歲，出身太陽花學運，參選新北市中和選區“立委”落敗的吳崢將出任新聞部主任。吳崢是由賴清德親自提名，拿到7萬7763票，與對手國民黨張智倫8萬9808票，差距不大，算是選的不錯。賴在選戰時延攬吳崢入黨，現在要重用吳崢，積極拉攏太陽花世代青壯年，希望藉由青壯世代拉攏年輕人。



這次選戰中出力不少的不分區排名第14名王義川，也將進入政策會擔任執行長工作，過去這個工作多由黨內資深“立委”出任，目前是“立委”羅致政擔任，但羅落選後已經請辭。過去曾擔任這個位置有柯建銘、段宜康等人。由於這個位置需要擬定政策，王義川並未擔任過“立委”，但卻是“正國會”掌門人、“總統府”秘書長林佳龍的重要核心人物，加上秘書長許立明請辭後，目前也由親近“正國會”副秘書長楊懿珊代理秘書長，賴清德此舉頗有拉攏“正國會”的含義。



賴清德雖然由新潮流宣布退出新系運作，但賴清德在選前就積極提名太陽花世代等跨黨派青年世代，但選舉結果不佳，例如吳崢、苗栗縣議員曾玟學、台北市議員苗博雅等人皆落選。連同賴也重用黨前副秘書長林飛帆在國際外交發聲，欲收編太陽花青壯世代。未來賴清德上任後有了行政資源，這些青壯世代勢必是更靠向賴清德。



賴清德現在拉攏“正國會”類似蔡英文2016年當選之初。蔡原本在民進黨內沒有特別派系，當選後便形成“英系”，加上某些新潮流力挺，例如“立法院副院長”蔡其昌、“行政院副院長”鄭文燦都親近蔡，蔡當時在黨內也形成一顧力量，可以抗衡新系。



賴清德就算宣示退出新潮流，新系仍絕對力挺，加上其實力的延伸，未來極可能形成“新賴系”，在黨內無往不利。面對朝小野大的狀況，賴清德或也可能用行政資源當成交換，“各個擊破”在野黨，只要拉到幾票“立委”席次，加上民進黨的51席，就能有機會超過57席半數，突破雙少數困境。



不過，現在蔡英文即將卸任，“英系”很可能要再找下一個“盟主”，因過去蔡英文與賴清德曾經在黨內初選過，賴對於英系有些忌憚，英系成員想投靠賴，賴不見得買單。但傳出高雄市長陳其邁很可能成立“邁盟”收納過去“英系”勢力，陳並未正面回應該問題。



陳其邁2026年高雄市長任期屆滿，下一步怎麼走外界也會關注。陳其邁在這次選舉多次北上幫友好的候選人站台，甚至幫吳崢都站過台，也成功保住高雄市8席“立委”全壘打，對於輔選算是有功勞。當賴清德在黨內擁有最大權力時，陳其邁並非出身新系，與賴清德互動為何？會不會成為賴連任的挑戰者？這些發展很可能是民進黨接下來的觀察點。