美國共和黨初選進入“雙人對決”

中評社北京1月22日電／在美國新罕布什爾州共和黨初選即將到來之際，佛羅里達州州長羅恩·德桑蒂斯21日宣佈退出總統競選並支持前總統特朗普參選。至此，共和黨初選形成美國前常駐聯合國代表妮基·黑利“單挑”特朗普的局面。



新華社報導，特朗普延續勝勢還是黑利“逆襲”，無疑是23日新罕布什爾州初選的輿論焦點。美國媒體和專家認為，特朗普或在新罕布什爾州面對來自黑利的更大挑戰。如果特朗普再次獲勝，共和黨總統候選人提名之爭的懸念將進一步減少。不過，鋻於特朗普尚未擺脫在一些州的參選資格爭議，想要重返白宮並非易事。



退選止損



德桑蒂斯21日通過社交媒體宣佈退出總統競選，並表示支持特朗普。他稱，“看不到勝選的清晰路徑”，大多數共和黨初選選民“希望再給特朗普一次機會”。



德桑蒂斯現年45歲，哈佛大學博士畢業，曾在美國海軍服役，2013年至2018年擔任國會眾議員，隨後當選佛羅里達州州長，並在2022年中期選舉中以明顯優勢實現連任，一度被視為特朗普在共和黨黨內的有力挑戰者。



2023年5月，德桑蒂斯宣佈競選美國總統，但他高開低走，簽署的多項涉及死刑、墮胎權等問題的法案引發爭議，還遇到籌款等問題，民調數據逐漸落後。為了逆轉頹勢，德桑蒂斯“押寶”共和黨首場初選所在地艾奧瓦州，跑遍了該州99個縣。然而結果不及預期，得票率落後特朗普約30個百分點。



在新罕布什爾州，德桑蒂斯在初選民調中大幅落後於特朗普和黑利。美國媒體認為，如果他繼續參加初選，很有可能再次慘敗，不利於他的政治形象以及未來再次競選總統。



美國《紐約時報》文章認為，德桑蒂斯在新罕布什爾州初選前退出，使他免受一場“災難性失敗”，從而止住“政治流血”。美國有線電視新聞網的文章說，對於德桑蒂斯而言，現在還不是他的時代。

