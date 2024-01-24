社評：主流民意推動台灣撥亂反正第一步

台灣民眾1月13日赴投票站投票（中評社資料照） 中評社香港1月24日電（評論員 束沐）台灣“二合一”選舉1月13日落下帷幕，賴清德以四成得票率“慘勝”，民進黨“立委”降至51席，失去“完全執政”地位。喧鬧的選舉告一段落，選舉結果固然重要，而選舉過程中折射出的島內民意流變與民心所向，也同樣值得深入解讀。我們認為，以“要和平、要交流、要合作、要發展”的台灣主流民意為後盾，事關台灣前途命運、兩岸關係大是大非問題的辯論通過此次選舉得以充分彰顯，民進黨過去八年的錯誤路線亟待撥亂反正。



檢視此次選舉的得票率分佈，除了得出“民進黨不代表台灣主流民意”的清晰結論外，還可以得出“激進抗中獨派”被島內絕大多數民意淘汰、“太陽花學運”政治遺產基本被泡沫化的判斷。以2014年“太陽花學運”為起始，以2019年炒作和介入香港“黑暴”為高峰，再以此次選舉為終結，見證了島內“激進抗中獨派”的完整政治生命週期。這其中有四個代表性現象，從此次選舉反映出來：



一是島內多數青年選民“棄綠投白”，被普遍解讀為賴清德得票率較4年前蔡英文大跌17%的主要原因，說明“抗中民粹逆流”幾近退潮；二是賴清德的票數比2008年謝長廷慘敗時僅多出14萬票，說明經過16年民進黨基本盤繞了一圈又回到原點；三是綠營“太陽花世代”在此次“立委”選舉中大多鎩羽而歸，僥倖當選者是依靠在地經營與派系力量，而非“抗中”理念；四是“太陽花學運”催生的兩股政治力量“時力”和“基進”此次得票率僅為3.3%，較4年前10.9%大幅縮水，步“台聯黨”後塵，幾年前綠營政客“太陽花已經崩潰了”的戲言，沒想到一語成讖。



如果說上述四點現象，是從選舉結果的層面解讀而來，那麼在選舉過程的造勢、論述與攻防的層面，還可以歸納出三點關於島內兩岸關係民意的顯著特徵：



第一，反對“台獨引戰”的島內主流民意呼聲，有望固化為未來四年限制“台獨”躁動的政治格局。



此次選舉過程中，民進黨一如既往採取了上綱上線的“反中”意識形態宣傳，大肆渲染大陸“軍事威脅”和“滲透介入”，鼓吹“加強國防備戰”，但選舉結果顯示，至少六成的島內主流民意完全不吃這一套。“和戰選擇”的口號在台灣社會深入人心，無論是在選前造勢場合，還是在政見會或辯論會上，都湧動著批判“台獨”踐踏法律、挑起戰爭、帶來災難的呼聲。如今，島內新民意格局塑造了“朝小野大”新政治生態，有意競逐“立法院長”的韓國瑜日前重申認同“九二共識”，不僅延續了國民黨選前的兩岸論述主軸，也揭示了選後島內政黨鬥爭的主調。在“雙少數”困境下，賴清德恐怕不得不壓抑住內心“台獨”躁動，失去立法權的民進黨將難以推動“法理台獨”，切香腸式謀“獨”也將面臨重重阻力。

