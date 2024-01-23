中評關注：長榮機師若罷工　旅行社首當其衝

長榮機師醞釀春節罷工，旅行社恐首當其衝。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月23日電（記者 盧誠輝）長榮航空機師因勞資爭議從去年底展開罷工投票，22日結果有超過半數同意，桃園市機師職業工會揚言不排出在春節期間展開罷工行動，屆時旅行業者將首當其衝，許多已預付的飯店、餐廳與車輛訂金，還有簽證費與訂房保證金等將被扣除，尤其此次長榮機師罷工又以歐美等長程航線為主，旅行社的損失恐將更為慘重。



根據機師工會表示，因工會的長榮分會會員中，屬長程機隊的飛行員比例高達75%，因此若啟動罷工，將影響長榮航空往返美國、加拿大與歐洲主要城市的航線，包括美國的洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、芝加哥、休士頓，加拿大的多倫多、溫哥華，以及歐洲的巴黎、倫敦、阿姆斯特丹、維也納、慕尼黑、米蘭等各地機場的旅客將受到影響，建議旅客提早準備其他備案。



雖然機師工會承諾最晚會在發動罷工24小時前提前預告，但恐於事無補，因現在距離春節僅剩不到3周時間，這種相對較多天數的長程航線旅遊團，旅行社早已下訂，該付的錢都付了，即使現在為了“避雷”要更改行程或取消，恐怕也已來不及了，許多已預付的款項能收回的都有限，更何況是24小時前才臨時通知，到時恐怕會引起更多消費糾紛。



至於自由行的旅客，雖可先找替代方案，或是現在就找航空公司提前簽轉改票，但都得再額外負擔一筆手續費，且春節期間正值海外旅遊旺季，機位往往一票難求，要能順利找到可以替代的航班機位更不容易，到時旅客恐怕只能被迫取消行程，自行負擔損失，若旅客即使最後能順利排除萬難出國，但旅遊興致恐怕都已大減。