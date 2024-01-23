快評：警惕台灣因美國的挑動變得愈趨危險！

中評社快評/美國知名台海問題專家、戴維森學院教授任雪麗（Shelley Rigger）日前在一場主題為“解讀台灣選舉”的線上研討會表示，她不太擔心賴清德會邁向“正式台獨”，因為他受到許多制約。她更擔心的是美國可能允許、鼓動或者施壓台灣做一些事情。賴清德有可能被美國某些人鼓動、邀請、指導去採取特定的危險行動。賴也許知道這並不符合台灣的利益，但又不能說不，就像蔡政府無法對佩洛西訪台說不。



日前剛從台灣觀選回美的任雪麗還說，與美方可能逼賴做危險事情並行的是，台灣島內正在發生的非常重要而真實的論調--美國不可靠。持這種論調的人說，美國開的支票資金不足以覆蓋其鼓勵台灣做的危險事情，美國的政客出於他們自己遏制或擊潰中國崛起的渴望，願意犧牲台灣。她說，台灣人並非都欣賞美國鷹派承認台灣的方式，相反很多台灣人對這種行動有強烈的反對。



任雪麗的前述觀察非常深刻，值得深思！



其實無論是台灣還是美國都很清楚，“台獨”是一條走不通的路，了解“台獨”意味著戰爭，因此台灣沒有人喜歡戰爭，美國也未必願意卷入與中國的直接衝突或戰爭，但美國又常常說一套做一套，會以各種方式打台灣牌，目的是“以台制華”。這是美國這些年一直在做，並且不斷加碼在做的事情。事實已一再證明美國的干預和介入，是台灣和台海的亂源。



“疑美論”雖然沒有在這次台灣選舉中發酵成為影響選舉的重要因素，但“疑美論”一直在台灣真實存在：不但不少台灣民眾認為美國不可靠，而且認為台灣因美國的挑動、干預或介入而變得愈趨危險！

