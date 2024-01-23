特朗普恐再入主白宮　葛來儀示警台灣當心

美國台海問題專家葛來儀。（中評社 資料照） 中評社台北1月23日電／美國總統大選初選開始，民調顯示，前美國總統特朗普在共和黨內支持度居高不下，有可能再度成為候選人角逐白宮大位。而美國兩岸問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）21日時在社群軟體上分享了特朗普去年受訪的影片，並提醒台灣要小心。對此，資深媒體人陳鳳馨22日就表示，對台灣而言，真的要做好準備，不是衹有台積電要做好準備。



葛來儀在21日時轉發美國社會文化網站《智識論者》（The Intellectualist）貼出的福斯新聞（Fox News）去年專訪特朗普的影片，並稱“很抱歉，特朗普。台灣並沒有搶走美國的晶片生意，台北要小心了”。



根據《中時新聞網》報導，陳鳳馨22日在政論節目《少康戰情室》中表示，特朗普現在有95%的機率會成為共和黨的候選人，他有6成以上的機率會在今年年底選上美國總統，在明年一月的時候正式入主白宮，成為新一任的主人。陳鳳馨指出，現在有許多人都在“共同焦慮”，比如說紐約時報就是很焦慮，擔心特朗普如果重新回歸，對美國而言會產生什麼樣的衝擊。



陳鳳馨指出，對於葛來儀來講，她跟民主黨的關係向來是良好的，她跟台灣關係也很好，尤其是跟民進黨的關係也很好。她貼出特朗普在去年7月福斯新聞的專訪當中的內容，她提醒的不只是台灣，提醒的更是跟共和黨關係良好的民進黨，現在全世界會因為特朗普回歸而出現劇烈的變化。



陳鳳馨最後提到，對台灣而言，真的要做好準備，不是衹有台積電要做好準備。陳鳳馨認為，台積電做好準備了，美國的建廠時間通通往後延，現在拖到了2025年。然後2奈米廠要設在新竹跟高雄。直接宣佈兩個廠，這些都意味台積電已經準備好了，如果特朗普回歸，台積電知道跟白宮是沒得談的。“我覺得台積電準備好了”。