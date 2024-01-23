“立院”龍頭選舉至少兩票不穩　朱立倫用這招

國民黨22日召開第11屆立委座談會，左起江啟臣、朱立倫、韓國瑜及傅崐萁。（中評社 資料照) 中評社台北1月23日電／中國國民黨“立法院”正副院長之爭，22日出現劇情大逆轉。傅崐萁出席第11屆“立委”當選人座談會前，受訪時堅持民主制度，要求黨團舉辦假投票，但在會談中卻力挺“韓江配”，藍營氣氛為之丕變，改為上演大團結。由於國民黨僅掌握54席，並未過半，且傳至少有2人遭接觸鎖定，國民黨主席朱立倫宣布，“立法院”2月1日正副院長選舉時，所有藍委都要亮票，一票都不能跑。



至於傅崐萁的動向，朱立倫昨於會中也提到，稱讚傅崐萁對議事規則熟悉，有能力去對抗民進黨團總召柯建銘，似是暗示要他去競選總召。



國民黨昨天舉行第11屆“立委”座談會，根據《中時新聞網》報導，挺傅派對江啟臣直接被韓國瑜點名搭配有疑義的“立委”，昨日在會中相繼發言要求應該完備程序，副院長部分應有假投票，要先協調好副院長人選，全黨再一致相挺。



輪到傅崐萁發言時，全場都屏氣凝神，等傅發難。未料，傅先是強調他與韓國瑜是兄弟，政治是一時，兄弟是永遠的，他接著闡述其“國會”改革五項倡議，並詢問在場人士，“沒有其他人要選副院長了吧？”傅崐萁說完後，全場寂靜，連江啟臣也不曉得要如何回應。與會“立委”指出，當下沒人聽懂傅的意思，一時間沒人反應過來。沒想到，打破寂靜的是朱立倫，他拍了一下江啟臣說，“你怎麼不講話？”



傅崐萁話鋒一轉，開始稱讚江啟臣是國民黨未來可以選“總統”的優秀人才，請大家一起支持江，現場氣氛逐漸緩和，國民黨韓江配宣告成形。



朱立倫表示，國民黨一定團結一致、團進團出，謝謝傅崐萁，特別主動提到力挺韓國瑜，願意跟江啟臣攜手打拚。國民黨正式提名韓國瑜成為國民黨“立法院長”提名人、江啟臣為副院長提名人，將報23日中常會通過，所有“立委”都會協助“韓江配”通過挑戰。朱立倫並呼籲民進黨不要動用金錢、權力交換，全體國民黨“立委”都會亮票，未來也會盡快改革記名投票。