台積代工AMD晶片删“台灣”！郭正亮爆疑點

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北1月23日電／有消息指出，美國大廠超微（AMD）委託台積電生產的Ryzen 7000系列CPU，“台灣製程”的字樣卻不見了。對此，超微發言人則回應，這是為了統一其他產品的標示流程。前“立委”郭正亮22日在政論節目表示，AMD的CEO兼總裁蘇姿丰也是台灣人，這當然有人會做政治聯想，但是“以前就真的沒有這種要求”；郭並指出，台積電從以前就習慣印上台灣製造，但總不能沒有廠商吧？人家是訂貨人，你是代工製造者，當然要聽人家講的照辦。



根據Tom’s Hardware報導，AMD晶片被踢爆，Ryzen 7000桌上型電腦處理器上頭印製的“DIFFUSED IN TAIWAN”台灣生產標註被刪除。市場人士猜測，AMD可能是針對大陸要求所做出的舉措。AMD發言人則表示，上述變化適用於其所有處理器，並不是出於政治動機。但因為AMD所有先進晶片都是由台積電生產，因此引發外界聯想。值得關注的是，AMD移除“台灣製程”的標示也不算不合規範，另一家美國大廠英特爾（Intel）的CPU，也不會標示製造地。



根據《中時新聞網》報導，“我覺得因為台積電，他有一個台灣，所以TSMC他就習慣印上台灣製造，這是他的習慣！”郭正亮22日在政論節目《頭條開講》提到，“Intel就衹有印他的商標。那……我不知道他是不是有改印TSMC？因為你總不能沒有廠商吧？那是不是可能他說，你台灣製造改成TSMC好不好？”



被問到，那這是誰要求？“當然是AMD啊！”郭正亮強調，“那個CEO也是台灣人！（為什麼）這個我不知道，當然有人會做政治聯想，因為以前沒有這個東西！”主持人說，發言人還特別強調沒有政治動機，不要做政治聯想？



郭正亮說，“我知道啦，但是以前就真的沒有這種要求！因為人家是訂貨的人，你當然要照辦啊！因為你是製造者嘛，你是代工製造，你當然要聽人家講！”