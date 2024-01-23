中國“年味兒”，出海！

1月21日，在加拿大安大略省里士满希尔，演员在海外新年戏曲晚会上表演。（图片来源：新华社） 中評社北京1月23日電／據中國僑網報導，走過21年，加拿大華人聯合總會（以下簡稱：華聯會）的春節聯歡晚會已成為當地社區過春節的固定活動。



1月27日，第二十二屆華聯會春節聯歡晚會將辦。晚會上演前，加拿大華人聯合總會會長牛華接受小僑採訪，講述在加拿大辦春晚的故事。



春節：是中國的，也是世界的



在加拿大，春節並非華人社會所獨有，而是各族裔的共同節日。牛華向小僑介紹，中華文化是加拿大主流文化的一部分。



牛華說，1867年7月1日，英國國會通過《不列顛北美法案》，一個被稱為加拿大主權（Dominion of Camada）的新國家誕生。在這之前，華人就已抵達這片土地，他們在這裡淘金，並為加拿大的建設提供支持。



牛華說，過去，華人的貢獻被忽視或被貶低，現在人們開始反思這些問題，通過國家和議會的行為來解決這些問題，這說明社會對於華人的認知正在發生變化。



2016年6月，加拿大將中國春節定為官方節日。牛華說，加拿大奉行多元文化政策，鼓勵各族裔保護和發揚本社區的文化。作為當地第二大文化，中華文化已是加拿大主流文化的一部分。



多彩節目碰撞古與今



華人春晚是一個展示中國文化和加拿大當地文化的盛大活動，也是當地社會瞭解中華文化的一扇窗。



牛華介紹，本屆華人春晚主題為“面向未來”，節目融合了中華文化和加拿大當地多元文化，開場入場式採用當地人喜愛的蘇格蘭風笛，並將表演中國民樂茉莉花等曲目。



在場地布置上，華人春晚融入濃厚的中國元素，如春聯、中國打卡地等。節目設計多元化，包括舞蹈、戲曲、音樂，也將有中英文快板等表演。



牛華說，作為一名社區工作者，利用自己的能力和資源，通過一些平凡的事情來傳播中華文化，這是非常有意義的。



春晚搭台，連接東與西



作為一個全球性的文化現象，春晚不僅展示了中國傳統文化的魅力，也反映了華人社區在海外的生存和發展現狀。



“春晚是承上啟下的儀式感。”牛華說，2023年是加拿大出台“排華法案”100周年，也是加拿大首座由官方資助建立的華裔博物館成立之年。春晚將表彰華社貢獻者並為華裔博物館捐款，鼓勵人們並肩前行、奉獻華社。



牛華希望將華人春晚打造成社交和交流平台，讓來自不同背景和文化的人們交流和互動，增強華人社區的凝聚力和認同感，觀眾也可以瞭解華人社會的文化和生活狀態。



“我們的春節策劃包括一系列的活動，估計總共有十幾場。這些活動將在春節期間舉辦。”牛華說道。



牛華說，1月28日，華聯會還將聯合其余華社舉辦新年廟會，開辦美食展、年貨大街、新春節目表演、漢服旗袍時裝秀、紅包墻、創意書法春聯藝術比賽等多彩活動。