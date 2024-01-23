寒流襲台！合歡山成銀白世界　鏟雪車出動

南投合歡山23日清晨下雪，著名景點武嶺與松雪樓上午已成為白色世界。（林業保育署南投分署提供） 中評社台北1月23日電／台灣氣象署23日早發布21縣市低溫特報，預報今、明兩天全台都非常寒冷，中部以北會出現6度以下低溫、北北基及宜蘭地區注意大雨。玉山昨天深夜降雪，南投合歡山今天清晨下雪，著名景點武嶺與松雪樓上午已成為白色世界，積雪約2到3公分，停放在松雪樓前的車輛被白雪覆蓋，不少民眾趕在昨天道路封閉前就上山，看到下雪很興奮。



因受寒流影響，溫度低，水氣足，台灣高山降雪機率大，北部、宜蘭1000至1500公尺高山及玉山、合歡山等地2500公尺以上高山都可能降雪。



綜合台媒報導，不少雪迷為此專程到合歡山追雪，希望迎來今年入冬首場初雪。合歡山昨晚入夜後氣溫溜滑梯，加上水氣搭配，今晨降下大量雪霰，山上白靄靄一片，雪迷興奮，鏟雪車今晨也已出動剷雪，上山限加掛雪鍊通行。



根據氣象署合歡山頂測站資料，昨晚7時氣溫一度降至零下1.5度，但到晚上11時又回升，之後在零度徘徊，直至今天清晨，松雪樓、武嶺等地才從降雨，轉為降下大量霰夾雪。



合歡山松雪樓人員表示，今天清晨近5時，當地開始降下大量冰霰，而且越下越大，其中應該也有夾帶雪，所以山上和路面都白靄靄一片，鏟雪車也已出動作業。



針對高山降雪，公路局表示，台14甲線武嶺31K至松雪樓33K昨夜起實施預警性封閉，並於今晨降雪，經派員巡檢視需鏟雪機清雪，為確保鏟雪作業安全及效率，延長封路至上午8時，開放後昆陽29K至大禹嶺41K路段限加掛雪鍊通行。