中國在反恐怖主義工作中依法保障人權

中評社北京1月23日電／據新華社報導，國務院新聞辦公室23日發布的《中國的反恐怖主義法律制度體系與實踐》白皮書說，中國將尊重和保障人權作為反恐怖主義法律制度體系與實踐的基本原則，在反恐怖主義工作中依法保障人權。



白皮書表示，中國依法開展反恐怖主義工作，一方面堅決維護公民和組織的合法權益，禁止任何基於地域、民族、宗教等理由的歧視性做法；另一方面有效遏制恐怖主義傳播蔓延，最大限度保障公民的生命權、健康權、財產權，維護社會穩定。



白皮書介紹，中國在應對處置恐怖事件時，優先保護直接受到恐怖活動危害、威脅人員的人身安全，組織營救和救治受害人員，疏散、撤離並妥善安置受到威脅的人員；應對處置結束後，組織有關部門幫助受影響的單位和個人盡快恢復生活、生產，穩定受影響地區的社會秩序和公眾情緒，及時給予恐怖事件受害人員及其近親屬適當的救助，提供心理、醫療等方面的援助，並向失去基本生活條件的受害人員及其近親屬及時提供基本生活保障。



白皮書強調，中國在依法辦理恐怖活動違法犯罪案件過程中，既注重保障公民基本權利和維護社會正常秩序，又注重保障受害人、其他利害關係人，以及嫌疑人、被告人和罪犯的權利，包括保障人身自由、人格尊嚴，保障辯護權，保障知情權、參與權，保障依法獲得救濟的權利，保障使用本民族語言文字進行訴訟的權利等。



（來源：新華網）