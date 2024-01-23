中評社北京1月23日電／據新華社報導，國務院新聞辦公室23日發布的《中國的反恐怖主義法律制度體系與實踐》白皮書說，中國反恐怖主義法律制度體系日臻完善。



白皮書指出，中國立足本國國情，堅持憲法原則，借鑒學習國際社會有益經驗，加快了國內反恐怖主義法律制度體系建設進程。



據白皮書介紹，中國修改完善刑事法律，開展反恐專門立法，並不斷對相關法律中涉及反恐怖主義的具體內容進行完善，在反恐怖主義實踐中加強不同法律之間的系統性配合，填補法律漏洞，補齊短板，形成合力；持續健全完善相關行政法規中涉及反恐怖主義工作的條款，加強相關行政部門開展反恐怖主義工作的協調配合，壓實各方責任，不斷適應反恐怖主義工作實踐需要；同時，北京等地結合本地實際，新增相關地方性法規。



白皮書表示，為更好落實反恐怖主義相關法律法規，做好本領域、本地區反恐怖主義工作，中國相關部門和地方政府依據法定權限與程序，相繼制定符合本領域和本地區實際需要、涉及反恐怖主義工作的有關規章。



白皮書說，歷經40餘年探索與實踐，中國以憲法為根本，逐步形成以反恐怖主義法為主體，刑事法律為骨幹，國家安全法等為保障，其他法律為補充，涵蓋行政法規、司法解釋、地方性法規、部門規章與地方政府規章等的反恐怖主義法律制度體系。



（來源：新華網）