中東部雨雪過程今起收尾

中評社北京1月23日電／據中國天氣網報導，今天（1月23日），本輪寒潮天氣帶來的大範圍降溫過程仍在持續，廣西北部到福建南部一線氣溫仍將大面積創新低，各地氣溫偏低狀態還將維持到26日前後。不過，雨雪過程今天開始進入收尾階段，未來四五天，江南、華南將陸續轉晴，降水會主要集中在西南地區一帶。



西南地區成降水“主戰場” 貴州雲南等地有凍雨



昨天，我國南方地區迎來降雪最強的一天，雪線壓至華南北部一帶，多地出現大到暴雪。據實況監測顯示，昨天，四川東北部和南部、重慶東南部、雲南東北部、貴州中北部、廣西東北部、湖北南部、湖南、江西、安徽南部、浙江中南部、福建西部和北部等地部分地區降雪（雨）或雨夾雪1～8毫米，貴州東北部、湖南中南部、江西中部、浙江中部、福建西部等局地降水量10～18毫米；上述部分地區最大積雪深度有3～15厘米，湖南中部、江西中部局地超過20厘米。



根據預報，今天白天開始，本輪雨雪天氣過程基本進入收尾階段，接下來幾天，降水的“主戰場”將集中在西南地區一帶，其中貴州南部和西部、雲南東部局地將有凍雨現身。



具體來看，今天，黑龍江中東部、吉林東部、西藏東部、青海北部和南部、甘肅河西、川西高原北部和東部、貴州西部、雲南東北部等地的部分地區有小到中雪或雨夾雪，局地大雪（5～8毫米）。四川盆地、雲南中南部、廣西東南部、廣東西南部、海南島、台灣島等地部分地區有小雨。



明天，西藏東部、青海南部、甘肅河西、川西高原、貴州西部、雲南東北部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，局地大雪（5～7毫米）。雲南、四川盆地等地部分地區有小到中雨。

