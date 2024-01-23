驚！“監院”揪出官方百億公共藝術遭業者壟斷

台“監察院”外觀一隅。（中評社 資料照) 中評社台北1月23日電／台“文化部”推動公共藝術25年，“監察院”調查發現，總設置經費已逾百億元，卻疑由少數代辦壟斷，“文化部”未積極處理釋疑。“監察院”前年9月啟動調查，經過一年多的調查，22日提案糾正“文化部”。“監察院”說，多數公共藝術標案的代辦業者與審議委員有利益關係，導致壟斷狀況，約4到6家代辦公司掌握半數以上公共藝術標案，自成弊端系統，嚴重違失。“文化部”則回應，將展開最大規模公共藝術修法。



綜合台媒報導，“監委”范巽綠、蘇麗瓊、林盛豐調查發現，2011年至2021年，公共藝術代辦案件數占47.4%，代辦金額約占68%，其中2021年更有58案委託代辦案，集中於4家業者辦理，比率高達41%。



據統計，2011年至2021年間，代辦案件共711案，自辦案件共806案，全部案件共1517案。若以金額來看，同時期代辦設置經費新台幣43億9459萬4435元，自辦設置經費20億4146萬0586元。



范巽綠表示，涉案代辦公司都有友好的審議委員，有些委員不僅有代辦公司負責人身分，更身兼藝術家，由於“文化部”專家學者資料庫人才不夠多，又久未調整，間接使代辦業者、委員、藝術家自成弊端系統。



范巽綠說，涉案審議委員只要看到有關自辦公司就會放水，部分自辦藝術家也可能被說服，靠向有關係的評審委員、代辦公司，提供相關回饋，成為弊端一份子，不利年輕藝術家投身公共藝術，更違反採購法等規定，目前都已函請“法務部”轉送相關檢察機關辦理。



另外，“監委”也點出，“國防部”採購大陸進口“製品胚體”設置公共藝術，包括陸軍六軍團指揮部龍山營區“國防巨輪”、“軍旅記憶”、第三地區支援指揮部育勤營區“邁向勝利高峰”、航特部歸仁營區“護衛”等公共藝術，皆自大陸廈門製造進口；另有重大公共工程編列百分之一的公共藝術經費，金額過於龐大，興辦困難等問題。

