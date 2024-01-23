讓老年人共享發展成果、安享晚年

中評社北京1月23日電／據光明日報報導，近日，國務院辦公廳印發《關於發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》。銀發經濟是向老年人提供產品或服務，以及為老齡階段做準備等一系列經濟活動的總和，涉及面廣、產業鏈長、業態多元、潛力巨大。意見作出了哪些部署？如何讓老年人共享發展成果、安享幸福晚年？1月22日，國務院新聞辦舉行國務院政策例行吹風會，圍繞相關問題進行瞭解讀。



銀發經濟將催生新領域



國家發展改革委副秘書長張世昕介紹，我國有近3億老年人，隨著我國經濟社會發展水平不斷提升，老年人期待提高生活品質的願望和需求在不斷增強。



張世昕表示，銀發經濟孕育著新機遇，也必將催生新領域和新賽道。當前，我國銀發經濟供給體系和能力尚不能有效滿足老年人需要，質量效率也有待持續提升。發展壯大銀發經濟，就是要以需求牽引供給，積極回應老年人核心關切，從“關鍵小事”著手，滿足各類養老需求，提升老年人的幸福感、獲得感、安全感；同時，以供給創造需求，推動實現更高水平動態平衡。



對此，意見提出了“發展民生事業，解決急難愁盼”“擴大產品供給，提升質量水平”“聚焦多樣化需求，培育潛力產業”“強化要素保障，優化發展環境”4個方面26項舉措。



國家發展改革委社會發展司司長劉明表示，銀發經濟包含“老齡經濟”和“備老經濟”兩個方面。從國家的規劃引領看，發展銀發經濟充分呼應並落實了積極應對人口老齡化國家戰略。從個體的生命周期看，老年階段和未老階段並不是割裂開的，應作為有機整體統籌謀劃。從社會的代際傳遞看，銀發經濟發展離不開各年齡人群共同參與。培育相關產業，促進代際和諧，既是發展銀發經濟的題中之義，也是必要一環。

