中評社北京1月23日電／據央視新聞報導，暴雪、寒潮、大風，1月21日，中央氣象台連發三預警，也預示著2024年首場寒潮強勢來襲。今年的首個寒潮，有什麼樣的特點？雨雪天氣又將如何進展？而再過幾天，一年一度的春運就要開始，回家的路是否會受到影響？《新聞1＋1》白岩松邀請中央氣象台首席預報員馬學款；湖南省低溫雨雪冰凍災害應急指揮部辦公室處長湯喜春，共同關注：寒潮來襲，如何應對？



多地開啟天寒地凍模式



1月22日早上，氣溫0攝氏度線已經抵達貴州南部、湖南南部、江西北部、江蘇南部一帶。截至1月22日，山東煙台持續降雪，煙台市平均降雪3.2毫米；1月22日，福建省氣象台繼續發布“海上大風預警Ⅳ級”；位於晉陝峽穀之間的黃河壺口段，出現大面積流凌，並在壺口瀑布下游的“十裡龍槽”不斷堆積。



這輪寒潮有何特點？



中央氣象台首席預報員 馬學款：這一次寒潮的影響範圍比較廣，對我國中東部大部地區，都造成了大幅度的劇烈降溫。另外，持續時間也比較長，從寒潮影響開始到基本結束，大概有4—5天的時間。之所以能稱為寒潮，必須具備影響範圍廣和降溫幅度比較明顯這樣的特點。這次寒潮從溫度變化的特點來講，跟以往寒潮是沒有區別的。從強度來講，跟歷史同期活動的寒潮強度相比，大概處於一個中等偏強的寒潮強度。另外，這次寒潮有一個比較明顯的特點，就是伴隨著寒潮活動，我國南方地區出現了大範圍的強降雪，降雪量還具有一定的極端性，這是這次寒潮過程一個最鮮明的特點。

