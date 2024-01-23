首部“銀發經濟”政策文件出台

中評社北京1月23日電／據中國青年報報導，“家家都有老人，人人都會變老，老年人的當下需求，將是年輕人的未來需要。”在國新辦1月22日舉行的國務院政策例行吹風會上，國家發展改革委社會發展司司長劉明說，從個體的生命周期看，老年階段和未老階段並不是割裂開的，應作為有機整體統籌謀劃。從社會的代際傳遞看，銀發經濟發展離不開各年齡段人群的共同參與。“著力解決養老服務的深層次問題，努力提高億萬老年人的幸福指數，也會為中青年砥礪奮進減少家庭的後顧之憂。”復旦大學老齡研究院發布的《中國銀發經濟發展研究報告》預計，2035年銀發經濟規模將達到19萬億元，屆時將占總消費的28%，占GDP的9.6%。



把食品藥品說明書上的小字轉成音頻播放，由服務機器人來“做家務”“燒飯”……年輕人期待的生活場景有望率先融入養老場景。



國務院辦公廳日前印發《關於發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》（以下簡稱《意見》），提出推進新一代信息技術以及移動終端、可穿戴設備、服務機器人等智能設備在居家、社區、機構等養老場景集成應用，發展健康管理類、養老監護類、心理慰藉類智能產品。



1個月前，國家信息中心預測部人口室主任胡祖銓參與的一場企業座談會，正是討論如何推進服務機器人在養老領域應用。他告訴中青報·中青網記者，服務機器人企業代表，行業協會、研究機構和金融機構代表形成的共識是，養老是服務機器人的重要應用場景，是服務機器人由概念設想進入規模應用的突破口。



這也對應著日後有關“銀發經濟”的定義。作為我國首個以“銀發經濟”命名的政策文件，《意見》明確指出，銀發經濟是向老年人提供產品或服務，以及為老齡階段作準備等一系列經濟活動的總和，“涉及面廣、產業鏈長、業態多元、潛力巨大”。



兼顧當下與未來

