張國清趕赴雲南昭通指導搜救和應急處置工作

中評社北京1月23日電／據新華社報導，根據習近平總書記重要指示和李強總理要求，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清率工作組於22日中午緊急趕赴雲南昭通指導山體滑坡災害現場搜救和應急處置工作。



張國清抵達當地後直接前往鎮雄縣塘房鎮涼水村災害發生點，實地查看受災情況，詳細瞭解救援進展，與有關方面現場研究優化救援方案和力量部署；隨後來到鎮雄縣人民醫院、轉移群眾安置點，代表黨中央、國務院看望受傷人員和轉移安置群眾。當晚，張國清主持召開會議，傳達習近平總書記重要指示精神和李強總理批示要求，研究部署下一步搶險救援工作。他指出，習近平總書記十分牽掛受災群眾安危，第一時間對全力搜救失聯人員、防範發生次生災害、妥善做好遇難者家屬安撫和受災群眾安置、遏制重大人員傷亡事件等作出重要指示。李強總理作出批示，對救援處置工作提出明確要求。雲南省和有關方面要堅決貫徹落實習近平總書記重要指示精神和李強總理要求，堅持把救人放在第一位，爭分奪秒搜救失聯人員，盡最大努力減少人員傷亡。



張國清強調，災害現場地形複雜，施救空間有限，周圍山體仍然存在坍塌風險，要充分發揮專業救援裝備和先進監測設備作用，科學部署專業救援力量，保障救援安全，全力加快搜救進度。要對現場周圍山體地質災害風險進行24小時不間斷監測預警，嚴防救援過程中發生次生災害。要精心救治受傷群眾，最大限度減少因傷致殘。要妥善做好遇難和失聯人員家屬安撫，保障轉移安置群眾的基本生活。他強調，當前受寒潮等天氣影響，各類災害事故易發多發，各地區、各有關方面要針對冬季災害事故特點，緊盯風險隱患，壓實各方責任，切實把安全防範責任措施落實到基層末梢、落實到風險隱患點位，以高度責任感和強有力舉措，堅決防範遏制重大人員傷亡事件發生，切實保障人民群眾生命財產安全。



目前，現場搜救、安置善後等各項工作正在緊張有序進行。



（來源：新華網）