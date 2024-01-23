農村生活污水治理明確新標準

中評社北京1月23日電／據新華社報導，記者22日從生態環境部獲悉，我國將進一步推進農村生活污水治理，確保治理後實現“三基本”，即基本看不到污水橫流、基本聞不到臭味、基本聽不到村民怨言。



農村生活污水治理是農村人居環境整治的重要內容。生態環境部日前與相關部門聯合發布了《關於進一步推進農村生活污水治理的指導意見》。



生態環境部土壤生態環境司有關負責人介紹，近年來，我國農村生活污水治理取得積極進展，但也存在治理機制不完善、治理重點不突出、治理成效評判標準不科學、治理模式不精準、治理成效不穩固、保障措施不健全等突出問題。



指導意見提出，進一步推進農村生活污水治理要堅持3方面基本原則：一是因地制宜，分類施策。因地制宜選擇資源化利用、納入城鎮污水管網／廠、相對集中式或集中式處理等治理模式或模式組合，不搞“一刀切”。二是經濟適用，梯次推進。自下而上、實事求是確定治理標準，合理選擇技術工藝。突出重點，分階段對農村生活污水應管儘管、應治盡治、應用盡用，逐步迭代升級，不搞“一窩蜂”。三是典型引路，建管並重。注重試點先行，以點帶面推進治理。加強設施建設質量管理，建立管護機制，建一個成一個，不搞“一陣風”。



這位負責人表示，考慮到我國農村地區經濟社會發展條件千差萬別，指導意見明確治理成效評判基本標準，即確保治理後實現“三基本”：基本看不到污水橫流，公共空間基本沒有生活污水亂倒亂排現象；基本聞不到臭味，公共空間或房前屋後基本沒有黑臭水體、臭水溝、臭水坑等；基本聽不到村民怨言，治理成效為多數村民群眾認可。

