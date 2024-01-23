台工具機出口連11月衰退　近3個月都減2成

台灣工具機暨零組件工業同業公會舉辦“TMTS 2024暨工具機年度展望記者會”。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月23日電（記者 鄭羿菲）台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）23日舉辦“TMTS 2024暨工具機年度展望記者會”，除了為今年3月將辦理的“台灣國際工具機展”（TMTS，Taiwan Machine Tool Show）進行展前宣傳，同時也發表2024年工具機產業年度產銷狀況及景氣展望。



根據統計，2023年台灣工具機出口總額為25.9億美元，較2022年減少14%、工具機關鍵零組件出口總額14.9億美元，也較去年同期減少24.7%。工具機產業2023年12月出口金額僅2億美元、年減19.8%，已連續11個月呈現衰退，且近3個月衰退幅度都高達二成上下。



工具機因受全球景氣下滑與地緣政治與戰爭等影響，銷售市場受限，再加上2023年日圓大幅貶值，造成工具機外銷訂單嚴重影響，競爭激烈。展望2024，工具機產業普遍認為，產業景氣最快要到第三季才會明朗。



台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）23日上午於台北漢來飯店召開“TMTS 2024暨年度展望記者會”，發表2024年工具機產業景氣展望。台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳、副理事長戴雲錦、陳成、創會理事長楊德華、常務理事嚴璐、監事會召集人胡偉華等人出席。



工具機公會表示，2024年部份國家及產業市場經濟預期將有優異的表現，惟今年預估全球將有70多國舉行國家大選，此外，地緣政治干擾、俄烏戰爭未平、各國綠色減碳政策等因素，對台灣工具機暨零組件業者出口可能帶來程度不一的影響，需關注後續發展。



針對2024年台灣工具機主要出口市場預估，2023年通膨升息讓美國消費緊縮，對設備資產投資趨於保守，加上今年美國將舉行總統大選，變數稍多。而歐洲市場雖然通膨放緩、景氣回溫但能源危機未解除、歐盟碳邊境調整機制（CBAM）開始課徵碳關稅等影響，對工具機設備的消費需求呈現緩慢回溫狀態。中國大陸市場則受到房地產市場泡沫化、民眾消費信心不足等問題，導致民間投資需求不振，連帶影響到設備採購意願。另外，東南亞地區的印度、越南與泰國則受惠於疫後供應鏈重整、生產基地轉移與台灣製造需求攀升，對工具機消費需求大增。