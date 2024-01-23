奮鬥的軌跡——走近“最美鐵路人”

中評社北京1月23日電／據新華社報導，時代呼喚榜樣，奮鬥成就“最美”。



在祖國萬里鐵道線上，有這樣一群獲得“最美鐵路人”稱號的鐵路工作者。他們勇於創新、敢於擔當、甘於堅守，繪就“最美”人生。



銳意創新 鑄就大國重器



中車株洲電力機車研究所有限公司正高級工程師陳燕平從2015年起，帶領團隊研究設計牽引變流器的核心部件——智能化集成功率單元，通過不斷研究嘗試，攻堅克難研發出滿足高鐵可靠性要求的成品。



2022年底，陳燕平收到消息，中國國家鐵路集團有限公司要組織開展CR450動車組新技術部件在更高運行速度條件下性能驗證試驗。她帶領團隊迅速行動，將成品應用於新一代牽引變流器，助力CR450試驗列車跑出中國新速度。



曾參與蘭渝鐵路等國家重點鐵路工程建設的中國鐵建二十一局三公司成渝中線鐵路鋼構班班長馬小利，雖已年逾半百，但仍堅守在施工一線。



他研製的二合一噴錨混凝土自動配料機、多功能吊裝設備等大大降低了工人勞動強度，發明的隧道內施工車輛原地調頭裝置，讓混凝土罐車調頭只要30秒，工作效率顯著提高。



作為我國第一代動車組機械師，中國鐵路上海局集團有限公司上海動車段調試車間列調一班工長張華長期扎根運維一線，鑽研動車組調試和技術革新工作。

