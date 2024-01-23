中國產業升級　外貿競爭力增

由中國船舶外高橋造船建造的首艘國產大型郵輪“愛達.魔都號”投入營運。（大公報） 中評社香港1月23日電／世界經濟放慢、需求疲弱之下，以美元計價中國出口連續兩個月錄得正增長，反映中國產業升級轉型成效顯著，外貿出口競爭力不斷增強。除了新能源車、鋰電池及太陽能電池等“新三樣”出口增長強勁之外，在智能化、綠色化戰略推動下，中國造船業連續位居全球第一，去年船舶出口拉動整體出口增長1.5個百分點，成為外貿出口一大亮點。



大公報報導，全球經濟﻿復甦步伐比預期緩慢，美歐繼續受困高利率、高通脹，需求疲弱令國際貿易陷入停滯狀態，表現遠差於預期。世界銀行估計去年全球貨物和服務貿易衹有0.2%的微弱增長，扣除世界經濟衰退年份，這將是國際貿易50年來表現最差。儘管世界銀行預期今年全球貿易會有反彈，預期有2.3%增長，但能否如期實現，目前存在很大變數。韓國在今年1月首20日出口同比下跌約1%，對全球貿易而言是不祥之兆。



出口連升兩月 保持穩中向好



目前地緣政治因素難測，不利美歐市場需求恢復及影響供應鏈穩定，全球外貿前景有很大不確定性，但中國出口在過去兩個月連續上升，可見中國外貿具有較強的韌性，有能力延續穩中向好的勢態。



事實上，近月以美元計價的中國出口及進口已由跌轉升，其中出口增長由去年11月0.5%加快至12月的2.3%。雖然去年全年中國出口錄得4.6%跌幅，但主要受到美歐市場需求不振所影響，中國對共建“一帶一路”國家進出口保持增長勢頭，因而中國整體出口在國際市場仍然有較高的市場份額。世界貿易組織（WTO）預期2023年中國在全球出口市場份額比重為14%左右，與2022年水平相若。



產業高質量發展 拓外貿新增點



其實，創新發展、產業升級轉型加快之下，中國產業向高質量發展，由製造大國變成製造強國，產業鏈在全球優勢愈加明顯，並不斷發掘出外貿新增長點、新亮點。除了新能源車、鋰電池、太陽能電池等“新三樣”出口去年勁增29.9%、總額突破萬億元人民幣大關之外，國產大飛機C919正式量產、首艘國產大型郵輪“愛達.魔都號”投入營運，以及搭載自家研發5G芯片的國產高端手機推出市場，將為中國外貿出口持續注入新動力，在全球出口市場份額將進一步提升。

