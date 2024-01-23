傳授反制招！蔡壁如：柯建銘就喜歡欺負菜鳥

民眾黨蔡壁如。（截自“庶民大頭家”YouTube直播畫面) 中評社台北1月23日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日前受訪稱，台灣民眾黨8席“立委”“沒有用”、“演太離譜會被淘汰”，引發外界關注。對此，民眾黨前“立委”蔡壁如昨天在評論節目中表示，民進黨就是因為太鴨霸，才丟了“國會”最大黨的地位，並傳授“立院”菜鳥如何應對柯建銘。



從台大醫院時代即追隨台灣民眾黨主席柯文哲，迄今已20多年的蔡壁如這次參選台中市“立委”落敗，柯文哲21日證實，有提出請她回歸黨中央擔任中央委員，但還需要經過黨內程序確定。據稱柯有意安排蔡壁如在“立院”黨團坐鎮，協助8位不分區“立委”問政。



柯建銘21日在政論節目《真實對話》接受專訪，當被問到民進黨衹有51席“立委”，國民黨加上盟友有54席，民眾黨8席，未來局面是否會變成藍白主導時，稱民眾黨“立委”“沒有用”，因國民黨不會讓他們主導局面，且民眾黨若全是來製造“國會”紛亂，就會是毫無作用的8席。他還提到，接下來就是2026縣市長選舉，各黨都在大布局，新“國會”將會是大賽局，“演得太離譜會自動被淘汰”。



根據《中時新聞網》報導，針對柯建銘猛轟民眾黨一事，蔡壁如22日在政論節目《庶民大頭家》直言若她是現任“立委”，一定會“頂回去”別示弱，因為正是因民進黨執政不利，在“國會”中為非作歹、一黨獨大，才失去了最大黨的地位，因此，她希望柯建銘可以很謙卑地去看“國會”三黨制衡的新局面



蔡壁如也提醒同台來賓、國民黨台中市“立委”當選人廖偉翔，柯建銘就是喜歡欺負新科“立委”，並且透露，有次柯建銘告訴她，“別人講你沒關係，打在你身上的都是你的勳章”，所以，下次若是被柯罵，記得要回嘴。