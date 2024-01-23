﻿短訊“實名制”擴至28間銀行　周日實施

根據“短訊發送人登記制”，已登記機構會使用以“＃”號開頭髮送短訊。（大公報） 中評社香港1月23日電／香港銀行公會宣布，“短訊發送人登記制”將擴展至銀行業。由周日（1月28日）起，28間香港的零售銀行及虛擬銀行，將會使用以“＃”號開頭的“已登記的短訊發送人名稱”發送訊息給本地流動服務用戶。公會相信安排將有助公眾識別短訊發送人的身份，並防止騙徒冒充銀行發送詐騙短訊。



大公報報導，參與計劃的28間銀行，包括本港主要的22間零售銀行，例如匯豐、中銀香港、渣打香港、恒生銀行及東亞銀行等；以及全數8間虛擬銀行。市民可瀏覽銀行公會網頁（www.hkab.org.hk）瞭解首批參與銀行名單。



防範欺詐訊息 保護客戶



銀行公會主席林慧虹表示，相信“短訊發送人登記制”有助打擊惡意欺騙訊息。參與銀行利用“已登記的短訊發送人名稱”發出短訊，將可加強對客戶的保護，並防範欺詐短訊。她續說，面對層出不窮的詐騙手段，銀行業將繼續與相關單位緊密合作，通過技術提升，並加強客戶教育，以打擊詐騙活動。



林慧虹近日表示，銀行公會今年的四大工作重點之一，即為加強面向客戶與投資者的教育及保障，例如使用可疑識別代號警示、銀行間資訊交換等。根據香港警方公布的數字，當局於2023年首11個月共接獲37238宗詐騙投訴個案，按年升50%。



通訊事務管理局辦公室發言人回應說，隨著28間主要銀行加入登記制後，將進一步降低市民被假冒短訊詐騙的風險。通訊辦會繼續與金融管理局及銀行公會保持緊密聯繫，協助其他銀行參與登記制。



機構以＃號開頭髮短訊



根據登記制，已登記參與的公司或機構會使用其以“＃”號開頭的“已登記的短訊發送人名稱”發出短訊予本地流動服務用戶。去年12月28日起，主要電訊商已率先參與登記制。



通訊辦發言人提醒說，在任何情況下，當市民收到陌生人發送的短訊時，都應提高警惕。絕不要向身份未經核實的短訊發送人披露個人、銀行戶口或信用卡資料、轉賬金錢或開啟短訊內的超連結，以免蒙受損失。如有任何懷疑，應立即向警方舉報。



通訊辦會密切監察登記制的實施情況，並會與其他行業及政府部門商討，鼓勵更多使用短訊與客戶聯繫的機構參與登記制。在登記制下，電訊網絡會攔截並非由“已獲認證的發送人”發出但發送人名稱含“＃”號的短訊。流動電訊服務用戶毋須事先申請或安裝流動應用程式，又或在手機上做任何設定。