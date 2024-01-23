中方呼籲烏克蘭危機有關方面恢復談判

中評社北京1月23日電／據新華社報導，商務部最新發布數據顯示，2023年，全國實際使用外資金額11339.1億元人民幣，同比下降8.0%。怎樣看待中國去年引資態勢？展望今年及未來，中國吸引外資前景如何？記者採訪了業內人士。



引資規模仍居全球前列



業內人士指出，儘管2023年中國吸收外資同比有所下降，但仍處於歷史高位。



從歷史縱向看，2020年中國吸引外資（含金融類投資）首次突破1萬億元人民幣大關，2021年、2022年連續平穩增長。2023年吸引外資仍保持了萬億規模，處於歷史第三高水平。



從全球橫向看，世界經濟增速放緩、地緣政治風險上升、外需減弱等多重複雜因素交織，全球跨國直接投資不振，引資競爭更加激烈，中國引資仍然穩健實屬不易。



聯合國貿發會議發布最新一期《全球投資趨勢監測報告》中指出，2023年全球外國直接投資（FDI）同比增長3%，但主要受歐洲個別投資中轉國的影響，剔除上述因素，全球FDI實際下降了18%。其中發達經濟體、發展中經濟體引資分別下降28%和9%。



“中國的引資規模占全球的比重大約在15%，仍然位居發展中國家首位，全球前列。”商務部研究院外國投資研究所副主任張菲說。



歲末年初，跨國公司加碼投資中國的消息頻頻傳來：肯德基第10000家中國門店落戶杭州、總投資為6億元的中關村道依茨氫氣內燃機合資項目近日落地北京經開區、渣打證券計劃於今年上半年正式展業……



麥當勞去年11月宣布增資中國市場。麥當勞全球總裁兼首席執行官克里斯·坎普欽斯基表示，中國日益增長的消費需求帶來巨大的機遇，中國是麥當勞全球增長最快的市場。



2023年，外國投資者在華投資新設外資企業53766家，同比增幅高達39.7%，顯示外資來華勢頭不減，跨國公司仍看好在華投資前景。



高技術產業引資穩步增長



進入2024年，高技術產業繼續成為外商投資熱點。



國家發展改革委近日推出第七批標誌性重大外資項目，計劃總投資合計超過150億美元，入選項目數量屬歷次最多，涉及生物醫藥、汽車製造、新能源電池、化工等多個領域。



“中國已成為新技術新業態發展壯大的沃土。”中國社科院世界經濟與政治研究所副研究員潘圓圓認為，中國在新能源、數字化轉型、智能製造、電子商務等領域擁有巨大市場需求和產業發展空間，叠加完整的產業配套能力和集成優勢，促使更多跨國公司加大在華投資和研發力度。



數據顯示，2023年高技術產業引資占比達到37.3%，比重創歷史新高，較2022年水平提升了1.2個百分點。其中，高技術製造業引資增長6.5%。



從自貿試驗區外資准入負面清單實現製造業條目清零，到持續擴大服務業開放；從鼓勵外商投資產業目錄增加多條高技術製造業條目，到鼓勵外商投資設立研發中心……近年來，一系列穩外資政策落實落細，不斷提升引資質量和水平。



中國（深圳）綜合開發研究院數字戰略與經濟研究所執行所長曹鐘雄說，外國投資者越來越看重中國的現代化產業體系建設、科技創新氛圍以及科研人才資源優勢，再加上一系列政策予以引導和支持，外資正在持續加大高端製造、研發創新等方面在華投入。



高水平對外開放步履不停



1月18日，美籍自然人艾米莉亞在北京市豐台區市場監管局領取今日金點（北京）文化發展有限公司企業營業執照，這是北京市進一步便利外商投資企業登記政策實施以來，又一戶通過簡便認證方式在京全程網辦的外資企業。



進入2024年，各地紛紛以務實舉措加大招商引資力度：廣東推動粵港澳海外聯合招商常態化，福建發布2024年一季度擴消費穩外貿穩外資若干措施，深圳出台合格境外有限合夥人試點辦法……



當前，中國堅持高水平對外開放，各地持續優化營商環境，加大力度吸引外資的政策舉措正在顯效。



去年12月召開的中央經濟工作會議提出，“鞏固外貿外資基本盤”“持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，打造‘投資中國’品牌”。



修訂全國版外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施；全力抓好“穩外資24條”，加快推動出台實施吸引和利用外資的綜合性政策；通過廣交會、進博會、數貿會等 “展會矩陣”為各國商品、服務、供應鏈合作提供開放平台；主動對接高標準經貿規則……



中國以對外開放的“確定性”對衝外部環境的“不確定性”，不斷為世界經濟發展注入新動力。2023年，法國、英國、荷蘭、瑞士、澳大利亞實際對華投資分別增長84.1%、81.0%、31.5%、21.4%和17.1%。



不久前，國際貨幣基金組織將中國2024年經濟增長預測上調至4.6%。高盛、瑞銀等國際金融機構報告指出，2024年中國消費和服務業將延續疫情後的復甦趨勢。中國歐盟商會調查顯示，59%的受訪企業仍將中國視為三大主要投資目的地之一。



麥肯錫中國區主席倪以理認為，從市場規模、消費能力和創新能力來看，幾乎沒有其他地區能夠代替中國市場。他認為，對企業而言，中國市場是消費市場，也是創新基地，“跨國企業應繼續在中國投資”。



“儘管當前外部環境的複雜性、嚴峻性和不確定性上升，但有利條件強於不利因素，外國投資者在華投資前景光明、未來可期。”潘圓圓說。