怎樣看待中國引資態勢？

中評社台北1月23日電／据新华社报导，商務部最新發布數據顯示，2023年，全國實際使用外資金額11339.1億元人民幣，同比下降8.0%。怎樣看待中國去年引資態勢？展望今年及未來，中國吸引外資前景如何？記者採訪了業內人士。



引資規模仍居全球前列



業內人士指出，儘管2023年中國吸收外資同比有所下降，但仍處於歷史高位。



從歷史縱向看，2020年中國吸引外資（含金融類投資）首次突破1萬億元人民幣大關，2021年、2022年連續平穩增長。2023年吸引外資仍保持了萬億規模，處於歷史第三高水平。



從全球橫向看，世界經濟增速放緩、地緣政治風險上升、外需減弱等多重複雜因素交織，全球跨國直接投資不振，引資競爭更加激烈，中國引資仍然穩健實屬不易。



聯合國貿發會議發布最新一期《全球投資趨勢監測報告》中指出，2023年全球外國直接投資（FDI）同比增長3%，但主要受歐洲個別投資中轉國的影響，剔除上述因素，全球FDI實際下降了18%。其中發達經濟體、發展中經濟體引資分別下降28%和9%。



“中國的引資規模占全球的比重大約在15%，仍然位居發展中國家首位，全球前列。”商務部研究院外國投資研究所副主任張菲說。



歲末年初，跨國公司加碼投資中國的消息頻頻傳來：肯德基第10000家中國門店落戶杭州、總投資為6億元的中關村道依茨氫氣內燃機合資項目近日落地北京經開區、渣打證券計劃於今年上半年正式展業……



麥當勞去年11月宣布增資中國市場。麥當勞全球總裁兼首席執行官克里斯·坎普欽斯基表示，中國日益增長的消費需求帶來巨大的機遇，中國是麥當勞全球增長最快的市場。