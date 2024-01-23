﻿港股失守萬五關　恐慌指數半年高

恒指創14個月新低。（大公報） 中評社香港1月23日電／基金持續減持港股，恒指昨日最多跌514點，收市跌幅雖收窄至347點，仍然失守萬五點心理關口。投資者止蝕離場，下跌股份超過1400只，其間622只股份曾創52周低位。主板成交額1121億元，較上日增加15%。港股“恐慌指數”升14%，見半年高位。分析員指出，現時市場氣氛差，港股短線呈小漲大回格局，不建議入市博反彈。



大公報報導，恒指上周跌穿16000點後，投資者加快沽貨步伐。大市昨日輕微高開後，指數即掉頭向下，跌幅一度擴大至514點，低見14794點；撈底資金趁機入市，收市時跌幅收窄至347點或2.2%，報14961點，仍為2022年10月底後的14個月新低。科技指數跌94點或3%，報3035點。俗稱港股“恐慌指數”的VHSI昨日升14%，報27.52點，是2023年8月底以來高位。投資者要錢不要貨，下跌股份多達1433只，其間有622只股份曾創出52周低位，上升股份僅290只。



實德金融策略研究部首席分析師郭啟倫表示，港股大跌，而成交超過1100億元，顯示投資者入市買貨意欲不強，指數短線恐呈小漲大回格局。現時注視指數能否在14300點獲得支持。不過，恒指即使出現雙底後反彈，難保指數不會出現三底。他相信，港股上半年恐怕會是易跌難升。



專家：收息股可分注吸納



凱基證券亞洲投資策略部助理副總裁譚美琪稱，目前市場氣氛欠佳，不建議投資者嘗試入市撈底，而已持貨的投資者可考慮繼續持貨，現時“無謂”沽貨。若果恒指能夠企穩在2022年10月底的即市低位14597點，向上反彈首先試15000點，然後向上試15800點。她指，投資者今年可留意收息股，如長江基建（01038）、電能實業（00006），但考慮到大市回調，收息股也難免向下，所以建議採取分注吸納策略。



內需股弱 李寧創四年低



華泰證券引用EPFR數據指出，港股上周錄得外資淨流出，其中主動資金流出幅度擴大。不過，南向資金在前周流出69億元後，上周重回明顯淨流入，流入規模約147億元。產業資本方面，上周回購金額約87億元，而且近8周港股回購總額超400億元，已超越2022年10至11月約289億元水平。由於近期恒指沽空比例上行，結構上值得注意的是，地產板塊的做空比例約1.5%，超過2022年恒指底部水位，或預示情緒上已接近市場底部。



內需股疲弱，海底撈（06862）下挫6.7%，報12.2元，創2022年10月後低位；李寧（02331）回落6.6%，報15.12元，是2020年3月後新低；蒙牛乳業（02319）跌5.4%，報16.32元。