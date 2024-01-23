多重利好助推銀發經濟駛向新藍海

中評社北京1月23日電／據經濟參考報報導，隨著健康、養老等服務需求增加，銀發經濟催生的新領域、新賽道加快崛起。記者從22日舉行的國新辦發布會獲悉，2023年我國老年用品市場規模達5萬億元。下一階段，相關部門將進一步加大政策支持力度，增加養老服務供給，培育養老服務新業態。



“每天上午10點半，社區餐廳準時開餐，前來用餐的老年人絡繹不絕。對於行動不便的老人，還推出了上門送餐服務。”紫竹院街道養老服務中心相關負責人向記者介紹。



作為北京市首家街道（鄉鎮）區域養老服務中心，今年元旦剛剛投入運營的紫竹院街道養老服務中心承載老年食堂、老年學堂、康養娛樂、街道養老服務調度中心等多元功能，提供中長期照料、短期托養、居家照護等專業化照護服務。



據悉，今年北京市將建設100家區域養老服務中心，實現中心城區全覆蓋。點位設置將綜合考慮空間距離和老年群體人口數，合理布局。



區域養老服務中心的建設正是我國銀發經濟發展的縮影。我國有近3億老年人，隨著我國經濟社會發展水平不斷提升，老年人期待提高生活品質的願望在不斷增強。國家發展改革委副秘書長張世昕表示，銀發經濟涉及面廣、產業鏈長、業態多元，涵蓋一二三產業，孕育著新機遇，也必將催生新領域和新賽道。



國務院辦公廳近日發布《關於發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》（下稱《意見》），提出4方面26項舉措，發展老年人急需的高頻服務，擴大產品供給，培育潛力產業。



“當前，我國銀發經濟剛剛起步，供給體系和能力尚不能有效滿足老年人需要，質量效率也有待持續提升。”張世昕說，現階段相關產業主要集中在餐飲、護理、保健等基礎養老服務方面。而老年人多元化、差異化、個性化的需求，卻尚未得到有效滿足，這其中蘊含著巨大的發展機遇。



針對產業短板弱項，《意見》從老年人自身需要的老年用品、智慧健康養老產品和康復輔助器具，到抗衰老、養老金融和老年旅遊等高品質服務，再到全社會適老化改造，重點謀劃了七大潛力產業，包括打造智慧健康養老新業態、拓展旅遊服務業態等。