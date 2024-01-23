建融資協調機制　促金融與房地產良性循環

中評社北京1月23日電／據新華社報導，為落實中央經濟工作會議、中央金融工作會議部署要求，住房城鄉建設部和金融監管總局近日印發通知，明確在全國城市建立房地產融資協調機制。



為什麼要建立這項機制？有哪些核心舉措？地方和金融機構將如何推動落地見效？針對市場關心的問題，記者採訪了業內專家、地方住建部門及金融機構有關負責人。



建立協調機制，增強市場信心



通知明確，發揮城市人民政府牽頭協調作用，由城市人民政府建立屬地住房城鄉建設部門、金融監管總局派出機構等為成員單位的房地產融資協調機制，按照公平公正原則，綜合房地產項目的開發建設情況及項目開發企業有關情況，提出可以給予融資支持的房地產項目名單，推送金融機構，做好融資支持。



“建立城市房地產融資協調機制的意義在於，通過協調機制，實現金融和房地產良性循環，促進房地產項目正常開發建設交付，幫助市場信心恢復，改善市場預期。”住房城鄉建設部政策研究中心副主任浦湛說。



近兩年來，部分房企出現債務違約風險、一些在建項目逾期難交付。這使許多購房人不敢買新房，部分購房人轉到二手房市場。數據顯示，2023年全國二手房成交面積同比增長達40%以上，部分原因是二手房替代新房交易。同時，一些正常經營的房企也出現現金流困難。在此背景下，建立協調機制，有利於解決信息不對稱，對增強各方信心特別是銀行放貸意願具有積極意義。



精準支持，合力解決房地產融資困難



專家認為，協調機制的建立，抓住了當前金融與房地產良性循環的堵點痛點，在具體實施落地上也有較大創新。



中國民生銀行首席經濟學家溫彬說，不同於以往金融機構和房地產開發企業直接對接推進融資，協調機制通過定期組織各方會商，協調解決房地產融資中存在的困難和問題，將有力推動房地產開發企業和金融機構精準對接。