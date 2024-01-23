藍委：白若助攻綠選“立院”龍頭　怎監督？

國民黨“立委”當選人翁曉玲。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月23日電（記者 楊騰凱）新任“立法委員”2月1日就職，並於當天選舉“立法院”正副院長，泛藍雖握有54席相對多數，但若台灣民眾黨8席“立委”支持民進黨，中國國民黨韓國瑜將無緣“立法院長”。新科藍委翁曉玲表示，如果民眾黨笨到與民進黨結合，他們選前說要下架民進黨的謊言就被拆穿了，希望民眾黨發揮智慧，別忘記他們在選前對民眾的承諾。



2024“立法委員”選舉結果，國民黨52席，加上無黨友軍2席，泛藍共有54席的實力，民進黨51席，台灣民眾黨8席，泛藍54席雖為多數，但未能單獨過半。假設台灣民眾黨8席不在藍綠選邊，泛藍可憑藉相對多數拿下“立院”龍頭寶座。



國民黨23日上午舉行“國會改革即刻啟動！把陽光照進立院”記者會，國民黨2024“立委”當選人羅智強、翁曉玲出席，並於會後接受媒體提問。



翁曉玲為德國慕尼黑大學法學博士，曾於馬英九政府時期擔任通傳會（NCC）委員，現為清華大學科技法律研究所副教授，並當選2024國民黨不分區“立委”。



外傳台灣民眾黨在“立法院”正副院長選舉當中，可能在院長人選上支持民進黨游錫堃，副院長投給國民黨江啟臣，怎麼看這樣的狀況？



羅智強表示，國民黨與民眾黨是兩個獨立的政黨，所以都有政黨的主體性，要追求政黨的發展，各自有不同的路徑，這一點要充分尊重。但是國民黨與民眾黨都是在野黨，在野黨有一些公約數的責任，包括監督與改革就是在野黨的天職，在這個公約數之上，相信我們與民眾黨還是會有在議題方面、改革方向方面的合作。