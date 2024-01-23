怎因應朝小野大？賴清德傳授新科綠委秘笈

賴清德、游錫堃、民進黨團總召柯建銘向媒體打招呼。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月23日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團今天在“立法院”舉行新科“立委”共識營，賴清德出席致詞，但未回應媒體任何喊話提問。與會人士透露，賴清德除了勉勵新科綠委，也提到“不會親身下指導棋或操盤”，顧及520即將就職，於“國會”保持中立態度。他也傳授昔日擔任“立院”黨團總幹事期間，因應朝小野大政局的秘笈。



民進黨第十一屆“立委”有11位新任“立委”，今天有9位新任“立委”到場，李坤城以及黃捷未到。



賴清德上午抵達“立法院”，由“立法院長”游錫堃、黨團總召柯建銘迎接。媒體問到，未來若到“立法院”“國情”報告，會即問即答嗎？要傳授新科“立委”什麼？怎麼看“立法院”龍頭等問題，賴清德都沒有回應。



因應第十一屆“立法院”2月1日開議，民進黨團今天邀請新科“立委”和幕僚舉行共識營，就“國會”議事與黨團運作進行說明與特訓。



據轉述，賴清德在會中分享過去擔任民進黨團總幹事，經歷過“朝小野大”痛苦時期的經驗。



賴清德過去擔任“立法院”黨鞭，被稱為最強黨團幹事長，他今天以三點勉勵新科“立委”：



第一，新科“立委”是“國家”新的力量，要做“國家”政府人民之間的橋樑。



第二，不忘初衷，專業問政，落實理想，賴清德說，這也是今天“立法院”共識營的目標，透過游錫堃院長、柯建銘總召的經驗分享，讓新科“立委”知道如何在“國會”務實問政、實踐理想。



第三，與黨團共同合作，推動“國家”發展目標。賴清德表示，“立法院”是團隊工作的地方，推動國家發展工作並非一人能夠獨力完成，必然要靠所有新科委員與黨團共同合作，一起推動國家發展。