業界料樓市下半年有望好轉

中評社香港1月23日電／﻿港股跌穿萬五點加劇樓市跌勢，惟發展商認為無須對樓市過於悲觀，樓價經去年調整後正處鞏固階段，提倡特區政府應優先著手解決當前經濟低迷，作出相應措施進一步振興經濟市場。



大公報報導，會德豐地產主席梁志堅稱，股市下挫對經濟必然帶來影響，惟對今年樓市不致於太悲觀，相反看好今年市況，估計下半年將穩定向好。事實上，太多港人實力雄厚，只是現階段未是投資良機，假如特區政府考慮於下月財政預算案再減辣，必為樓市帶來幫助。梁志堅又謂，疫後經濟﻿復甦未如理想，全球均見此現象。若然特區政府實施提振經濟措施，有信心經濟可極速反彈，樓市也可受惠。本港現時所面對的困局，非單單延長夜市營業時間就可解決。



長實首席營業經理郭子威稱，本港經濟正處於疫後療傷階段，今年美國有機會減息，對樓市起正面作用。股票投機性較重，短線波動較大，相反樓市以長線變化為主，料股市短期波動對樓市影響有限，相信本港樓價經去年調整後，正處於鞏固的階段，今年樓價將呈5%窄幅波動。



莊太量：樓價受困息口高企



嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明稱，股市屬經濟的寒暑表，與樓市唇齒相依，慶幸港人有居安思危的儲蓄習慣，目前本港銀行總存款達16萬億元，樓市仍然撐住，但長遠而言，特區政府也要想辦法振興經濟。



雖則股市失守15000點大關，然而中大經濟學系副教授兼劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量分析認為，股市與樓市走勢並無必然的關係，舉例去年股市波幅達二至三成，樓價全年跌幅衹有約5%，樓市屬於健康調整。現時住宅租金及回報上升，全民就業，主要影響樓價的因素是息口高，令資金停泊於銀行定存，若美國聯儲局年內減息，樓市有望回穩，料全年樓價波幅5%內。



仲量聯行香港主席曾煥平稱，恒生指數是反映本港經濟發展的重要指標，樓市又與經濟息息相關，預計本港中小型住宅樓價按年跌一成。



施永青：上半年再跌5%至8%



中原集團創辦人施永青稱，特區政府去年減辣後，樓市交投回升，但樓價長遠走勢要視乎美國減息步伐，估計上半年樓價再跌5%至8%。