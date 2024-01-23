齊魯行：探尋僑鄉記憶　傳承華僑精神

中評社北京1月23日電／據山東僑報報導，“這是一次思想浸潤之旅、凝心鑄魂之旅……”“牢記老一輩僑胞的創業史，當好中華文化的傳播者和華僑精神的傳承者，我們責無旁貸！”這是參加“2023年華僑華人文博專家齊魯行”活動後，專家學者們的由衷之言。8天的考察交流，讓大家對齊魯文化、華僑歷史有了更為深刻的認識，“僑史研究”“文化交流”“合作辦展”也成了大家口中的高頻詞。



感悟思想交融，傳承華僑精神



山東僑務資源豐富，僑史底蘊深厚，被譽為“江北第一大僑鄉”。“希望海內外僑博領域的行家和專家通過此行切身感受山東厚重的歷史文化底蘊，挖掘華僑特色文化資源，保護百年來傳承的僑史瑰寶，講述好新時代華僑故事。”省委統戰部副部長、省僑辦主任馮尚偉在開幕式致辭中這樣表示。



中國夢是國家夢、民族夢，也是每個中華兒女的夢。“做好‘僑’的文章，拓展海外僑務工作，引導和激勵僑胞在支持和參與祖國現代化建設、弘揚中華文化、促進祖國和平統一、密切中外交流合作等方面發揮更大作用。”中國華僑華人研究所所長張春旺以《習近平總書記關於僑務工作重要論述的豐富內涵和實踐要求》為題，為大家系統闡釋了習近平總書記關於僑務工作重要論述的科學內涵、理論意義、實踐價值、世界視野，就運用貫穿其中的立場、觀點、方法提高僑務工作水平、做好新時代僑務工作進行了深入解讀。



暨南大學華僑華人研究院教授張應龍結合廣東華僑史的海外調研活動，講述了調研員走訪五大洲華人社團、華文學校、唐人街、博物館、檔案館等，尋找華僑歷史文獻資料的過程，對挖掘和搶救華僑史料實物、推動華僑博物館建設提出合理化建議。



中國華僑歷史博物館、馬來西亞華人博物館相關負責人及有關專家教授圍繞華僑華人歷史及新時代博物館在開展華僑國際文化交流中的使命等話題進行了交流研討。



來自俄羅斯、葡萄牙、波蘭、英國、法國、美國、新加坡等國家和地區的文博專家學者們也紛紛就各自領域內的研究成果進行了分享交流。