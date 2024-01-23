中評社北京1月23日電／據人民日報海外版報導，赤峰市位於內蒙古自治區東南部、蒙冀遼三省區交匯處，山川雄奇、資源豐富，孕育了多姿多彩的文化。城區東北部有一座赭紅色山峰，赤峰市因其而得名。



在赤峰市新城區錫伯河畔，矗立著一座古朴典雅的建築，這便是赤峰博物館。該館1987年正式成立，其前身是始建於1958年的昭烏達盟博物館籌備處，2010年新館建成並對外開放。2020年12月，赤峰博物館被評為國家一級博物館。



2021年3月，赤峰文博院成立，赤峰博物館並入其中。2023年7月，赤峰文博院更名為赤峰博物院，下設赤峰博物館館區、遼代歷史文化博物館館區等8個內設機構。



赤峰文脈源遠流長



赤峰博物館現藏文物8萬餘件（套），其中國家一級文物133件（套）。館內設有“日出紅山”“古韵青銅”“契丹華韵”“和同一家”4個基本陳列，分別展示了赤峰的史前文化、草原青銅文化、遼文化、元明清時期文化。



走進“日出紅山”展廳，一件件古動物化石和古老的石器、陶器訴說著赤峰的悠久歷史。1972年在翁牛特旗發現的上窑遺址是一處舊石器時代考古遺址，年代為距今約1.2萬年。此後，小河西文化、興隆窪文化、趙寶溝文化、紅山文化、富河文化、小河沿文化一脈相承，組成赤峰地區新石器時代文化的絢爛圖景。

