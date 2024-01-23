提醒新科綠委　賴清德：我當委員時從沒應酬

賴清德出席民進黨團新科“立委”共識營。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月23日電（記者 黃筱筠）民進黨主席、“總統”當選人賴清德今天前往“立法院”與新科“立委”分享過去擔任“立委”經驗，他提到，會有很多人要來請你幫忙、要請你吃飯，那你會花很多時間。其實他以前在“立法院”，從來沒有應酬，下班了就回宿舍，連唱卡啦ok都沒去。因為你們是新的委員，如果之後要去黨團會議他就不會這樣說，所以跟你們提醒，你們是新的力量。



賴清德一開始就提到說，他以前在“立法院”擔任黨鞭一天都要開三個記者會，他一定是早上8點就來“立法院”，到他的委員會簽到之後就到各個委員會，以及跟黨團助理討論要開什麼記者會，再去質詢，再回來開記者會，不是執政就沒有空間開記者會、問政被壓縮，不是這樣。他今天看到黨團助理老同事內心非常高興。



賴清德曾任第四屆到第七屆“立委”。



民進黨第十一屆“立委”有11位新任“立委”，今天有9位新任“立委”到場，李坤城以及黃捷未到。



賴清德一抵達“立法院”，由現任“立法院長”游錫堃、黨團總召柯建銘迎接。媒體喊話未來若到“立法院”國情報告，會即問即答嗎？要傳授新科“立委”什麼？怎麼看“立法院”龍頭等問題，賴清德都沒有回應。

