我們在海外就是一張名片，傳遞的是中國故事

中評社北京1月23日電／據山東僑報報導，郭長柱的名字第一次為僑胞所熟知，進入公眾視野，還要從2022年的烏克蘭撤僑行動說起。彼時俄烏局勢緊張，大批民眾撤離烏克蘭。在聽聞波蘭開始接受烏克蘭難民入境時，居住在波蘭的山東籍華僑郭長柱開始組織人員協助撤僑，一條“請與我聯繫”的消息迅速在烏克蘭的華僑朋友圈傳開。



今年是郭長柱在波蘭創業的第10個年頭。10年的時間，他見證了山東僑商如何一步步在波蘭駐足扎根，如何一次次向海外傳遞山東聲音，如何形成一股堅韌的海外齊魯力量……



危機面前，齊心協力擰成一股繩



“波蘭的華僑很團結很友愛。”郭長柱在波蘭從事餐飲業，每次和各省商會聚餐，他都會組織大家在他經營的餐館裡，聊聊家鄉、聊聊彼此生活上的一些變化。當聽到誰家有困難、需要幫助的時候，每個人都會用自己的方式或多或少地拉一把。



“印象最深就是撤僑。”郭長柱回憶起撤僑時的場景說，我發了條消息，把手機號附在上面。這條信息很快被很多人轉發，郭長柱除了收到求助信息之外，更多的是來自四面八方的詢問和幫助。“好多人打電話問我需要什麼樣的資助，物資夠不夠，直接來拿等等。”重憶當時的情景，郭長柱依舊非常感慨。他表示，在重大危機面前，華僑華人從來不分彼此，大家齊心協力、共克時艱。



身處他鄉，時刻不忘守望相助



“尤其見到家鄉來的人，莫名的激動就會湧上心頭。”郭長柱的餐館裡常常會有來波蘭旅遊和在波蘭讀書的華僑華人就餐，每當見到他們時，郭長柱就有一種見到親人的感覺。



2016年3月，郭長柱像往常一樣奔走於各個門店之間。當他來到華沙老城店鋪準備巡店時，突然發現一個衣著狼狽的華人女孩在店門口歇腳。郭長柱上前詢問，當得知女孩獨自一人從陝西騎單車去挪威上學時，便回到店裡讓店員打包了一些方便攜帶的食物送給女孩。“在波蘭只要遇見中國同胞，我都會想起老家。”郭長柱說，同胞來到異地他鄉，就像無根浮萍，無論出於何種緣故，都應該相互扶持，守望相助。