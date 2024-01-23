盼推動兩岸茶文化交流

中評社北京1月23日電／據人民日報海外版報導，50多位茶界人士組建的中華工夫茶功夫泡茶藝會1月21日在台灣台中市正式成立，旨在傳承傳統技藝的同時，加強與大陸茶界交流，共同弘揚中華茶文化。



工夫茶是自明末清初流行於福建和廣東潮汕地區的飲茶文化，200多年前被閩粵移民帶到台灣，在發展過程中融入當地文化特色。中華工夫茶功夫泡茶藝會創會會長江兆坤說，所謂“工夫茶功夫泡”，“工夫茶”指的是制茶技術，“功夫泡”是泡茶技巧，要先有制茶師制出對味的茶，再有泡茶師泡出合味的茶，是融精神、禮儀、沏茶技術及藝術、評品於一體的茶藝形式。



江兆坤祖籍廣東汕尾，年輕時就喜愛用祖輩的方式泡茶。他表示，“工夫茶功夫泡”融合了“和靜修身”“潔淨養心”的哲學內涵，行茶流程環環相扣，帶給飲茶人視覺、聽覺、嗅覺、味覺的全方位美學享受。



2022年，“中國傳統制茶技藝及其相關習俗”被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄，潮州工夫茶名列其中。江兆坤表示，清代俞蛟在《潮嘉風月記》中描寫，“工夫茶烹治之法，本諸陸羽《茶經》，而器具更為精致……”，潮州工夫茶至今仍保留了《茶經》的主要內容，可謂茶藝“活化石”。



“無論是潮汕工夫茶或是台式工夫茶，前人流傳下來的泡茶技術都需要後輩攜手加以推廣傳承。”中華工夫茶功夫泡茶藝會顧問、台灣知名制茶師左如玉說，她近年經常行走於兩岸各個茶區深入交流，“今年9月，我們的茶藝會將赴福建泰寧參加禪茶論壇。此外，也希望有機會走進大陸高校舉辦講座和茶會，進一步推動兩岸茶文化的交流和茶人合作。”



（來源：人民日報海外版）