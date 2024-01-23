灣區國際青年音樂周彰顯新生音樂力量

中評社北京1月23日電／據人民日報海外版報導，“南越千年事，興懷一旦來。”21日晚，一首從詩作《廣州試越台懷古》中汲取靈感而創作的作品《都會》，拉開了2024粵港澳大灣區（廣東）國際青年音樂周開幕音樂會的序幕。



本屆音樂周於1月20日至2月1日在廣州、深圳、香港舉行。活動由廣東省文化和旅遊廳主辦，由廣州交響樂團、星海音樂廳、深圳交響樂團、香港管弦樂團和澳門樂團共同承辦。



開幕音樂會上，來自廣州交響樂團、深圳交響樂團、香港管弦樂團和澳門樂團的音樂家，在場次音樂周中成團“出道”，以粵港澳大灣區節日樂團的形式亮相舞台。除《都會》外，當晚還演奏了德國作曲家約翰內斯·勃拉姆斯的《D大調小提琴協奏曲，作品77》與捷克作曲家德沃夏克的《G大調第八交響曲，作品88》。



擔任音樂周音樂總監的英國指揮家丹尼爾·哈丁將攜導師和學員亮相大灣區多個文旅地標，彰顯大灣區新生音樂力量。“這裡有非常優秀的音樂人才、青年才俊，希望大家在大灣區收穫更多音樂啟發。樂隊成員有不同背景、理念，但在樂隊中通過建立團隊精神，能進一步實現自我和集體的價值。”哈丁說。



本屆音樂周還將在大灣區中心城市舉行多場音樂會及相關活動。



（來源：人民日報海外版）