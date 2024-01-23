老手藝人沈瑞光：守好“竹火籠”溫暖山鄉人

中評社北京1月23日電／據福建日報報導，大寒剛過，氣溫驟降，大山深處的福安市鬆羅鄉飄起了雪花，村裡的老人又拿出過冬“神器”——竹火籠。



竹火籠，古稱熏籠，其歷史可追溯到漢代，稱得上是寒冬裡的溫暖守護。《清稗類鈔》這樣記載：冬日，人皆攜一火籠，以竹編為籠，內置火鉢。



福安竹火籠主要由篾編竹體與陶鉢內膽兩部分組成。陶鉢內膽取料講究，是由山黃土與海黑泥按一定比例相互糅合燒制而成。其工序嚴謹，有很好的聚熱性，樣式精巧；竹體主要選用老毛竹，因其竹皮柔韌富有彈性，彎曲時不易折斷，且竹節間距長，更易於製作和儲存。



福安洋西竹火籠編制技藝作為代表性傳承手工藝，2018年被收錄於民間工藝紀錄片《絲路百工》；翌年，被列入福安市第三批市級非物質文化遺產代表性項目名錄。



做工講究，曾遠銷國外



一條板櫈、一條圍裙、一把篾刀，年過六旬的沈瑞光扛著清早進山砍回來的毛竹，在自家門口忙乎起來。



只見他手法乾脆利落，不需要尺子丈量，一根完整的毛竹轉眼就變成了粗細、長短各異的篾片、篾絲。一條條竹篾先用圓口編織法重叠散開，互相織成一個圓。再將較短的竹篾向內扣，較大的竹篾向下壓，用一根長約一米的細篾箍緊鉢體。整個過程行雲流水，沈瑞光邊做邊和路過的鄰居嘮家常，無需全程盯著手看。



沈瑞光18歲起跟著父親學做竹火籠，一幹就是幾十年，手法嫻熟。“鋸竹、削節、刮青、破竹、劈篾、刮篾、編織，竹體製作這7個步驟有講究，純手工完成，不下苦功夫，肯定做不來。”他說。



竹火籠製作，慢工出細活，即使是有著多年經驗的沈瑞光，一天也只能完成三四個，能堅守到今天實屬不易。

