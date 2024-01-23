世界華人學生作文大賽香港賽區頒獎

中評社北京1月23日電／據人民日報海外版報導，第24屆世界華人學生作文大賽香港賽區頒獎禮1月20日在港舉行，以表彰優秀參賽作品和參賽師生。



香港賽區比賽由集友陳嘉庚教育基金、香港中華文化學院、香港教育工作者聯會創科教育中心共同主辦，旨在幫助香港學生反思及探究香港與國家和世界的關係，協助學校進行愛國主義教育，增強學生國民身份認同感。



據介紹，本屆比賽自2023年10月12日正式開賽以來反響熱烈，香港賽區主辦方收到來自近200所中小學的約1000份作品，其中106份作品獲選送進入復賽，將與全球華人學生一起共展風采，彰顯香港學生的中文素養和精神風貌。



頒獎禮上，主辦方向小學組和中學組得獎者分別頒發了“嘉庚杯”和“集友杯”獎項，每個組別均設有一等獎、二等獎、三等獎和特等獎。



香港中華文化學院院長姜增和在頒獎禮上致辭表示，香港學生需要真正理解中國文化、認同中國文化，才能真心實意地對國家和民族產生強烈的認同感和歸屬感。他鼓勵學生們繼續保持學習熱情和創造精神，追求卓越，為中華民族偉大復興貢獻力量。



香港教育工作者聯會會長劉智鵬在頒獎禮上致辭表示，這項比賽不僅為學生提供展現才華的機會，更增強了他們對國家的認同感和熱愛之情。他希望學生們繼續保持對中文和文化的熱愛，成為有用之才，為香港和國家的發展作出貢獻。

