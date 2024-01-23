新科藍委發威！推調查權五大改革方案

國民黨23日上午舉行“國會”改革即刻啟動！把陽光照進“立院”記者會。左起，翁曉玲、羅智強及呂譬煒。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月23日電（記者 楊騰凱）中國國民黨今日召開記者會，宣布2024新任“立委”上任後的五大改革方案，一、“立法院”正副院長選舉改記名投票。二、“總統”赴“立院”報告常態化。三、行政首長人事應受“立院”監督。四，推動“立院”聽證權、調查權。五、制定“藐視“國會”罪”。



國民黨23日上午舉行“國會”改革即刻啟動！把陽光照進“立院”記者會，國民黨2024新科“立委”羅智強、翁曉玲，以及國民黨副發言人呂謦煒出席。



羅智強表示，監督民進黨的施政，推動“國會”改革，這是未來國民黨進到“立法院”，所有“立委”會努力實現的兩大責任，鑒於過去民進黨完全執政情況下，“立法院”淪為橡皮圖章，變成“行政院”的立法局，這情況導致許多“國會”改革的意見無法推動，也導致很多民主的亂象，濫權、踐踏人民言論自由的情況不斷發生。



羅智強指出，國民黨提出一項陽光法案及四項強化監督制衡的改革，共五項新民主制衡的改革方案。首先陽光法案是“國會”正副院長選舉須採取記名投票，這項訴求不是國民黨最早提出，民進黨2016年就提出“國會”改革方案，其中包括“國會議長”選舉改記名投票，但民進黨取得政權後就忘記改革承諾，國民黨要延續民進黨無法完成這個改革承諾。

