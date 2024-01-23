演藝新空間涵養藝術之美

中評社北京1月23日電／據人民日報海外版報導，今天，演藝新空間的出現不僅帶來藝術創作演出的空間變化，也意味著藝術跨界擴容和觀演關係的深刻改變



演藝新空間中的表演藝術聯動多種業態，打造“演藝＋”體驗新場景，成為激活文化消費的新動能



演藝新空間的建設，是藝術與社會關係的重新定位，需要有與時代同頻共振的創新理念與意識，也需要有打造精品的決心和毅力



根據文化和旅遊部統計，2023年前三季度全國營業性演出34.2萬場、票房收入315.4億元、觀演人次1.11億，相比2019年同期分別增長121%、84.2%、188.5%，演出市場實現較快增長。其中，特別提到要順應趨勢，培育消費新業態、新模式，推動建設“小而美”的演藝新空間。



近年來，演藝新空間成為舞台藝術創作新趨勢和文旅融合新形態。據中國演出行業協會統計，2023年上半年全國小劇場和演藝新空間的演出場次超過10萬場，觀眾超過800萬人次。僅上海市授牌的演藝新空間數量就達到100家，年演出場次占全年營業性演出總場次的30%以上。截至2023年底，北京、上海、重慶、海口、大連等地出台了關於演藝新空間的相關扶持政策，推動演藝新空間健康快速發展。



推動傳統煥新和藝術創新



上世紀80年代，小劇場的蓬勃發展引發業界對藝術創新的思考。今天，演藝新空間的出現不僅帶來藝術創作演出的空間變化，也意味著藝術跨界擴容和觀演關係的深刻改變。

