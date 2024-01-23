中評社北京1月23日電／據人民日報報導，旅遊活動本身就是一種文化現象，旅遊的過程是旅遊者體驗文化、欣賞文化的過程



歷史底蘊深厚的陝西、河南等地遊客爆滿，“冰城”哈爾濱火遍大江南北，熱播影視作品《繁花》帶動取景地上海文旅消費……開年以來，多地文旅行業呈現繁榮景象，顯示出文化和旅遊深度融合的巨大潛力。



黨的二十大報告提出：“堅持以文塑旅、以旅彰文，推進文化和旅遊深度融合發展。”從文化的角度看旅遊，文化構成旅遊需求的主要內容。旅遊活動本身就是一種文化現象，旅遊的過程是旅遊者體驗文化、欣賞文化的過程。



文化資源向來是旅遊業賴以發展的基礎。旅遊資源大體可以劃分為歷史人文和自然生態兩大類。文化內涵構成旅遊產品的靈魂。比如，在以文化遺產、風景名勝、文保單位、村落建築、文博院館等為代表的文化資源向旅遊產品的轉化利用過程中，人們總是強調其中承載或表現的以建築形制、科技工藝、傳說故事、民族風情等為代表的無形文化內容。



文化創意提升旅遊產品的吸引力。圍繞旅遊者求知、求新、求異的需求特點，開展創造性的提煉、加工，給予更強的表現形式和體驗形式，將大大提升旅遊產品的吸引力。



從旅遊的角度看文化，發展旅遊是促進文化傳承與保護的重要渠道。基於發展旅遊的目的，對文化資源進行挖掘和利用，文化資源能夠重新煥發生機和活力，並進而得以保存和延續。比如，在旅遊活動的帶動下，雲南、貴州等地的民族文化煥發新的生機。



旅遊活動是促進文化交流的重要方式。旅遊活動是旅遊者離開慣常的生活環境、體驗異地文化的過程，天然地具有促進文化交流的作用。

